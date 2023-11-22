8旬翁高齡駕照註銷騎車挨撞 後座髮妻亡...自己還被判刑

台中80歲周姓老翁因高齡機車駕照被註銷，他卻無照騎車載妻子出門經路口貿然左轉，被超速的林姓男子撞上3人都受傷，周妻多處骨折住院3個多月仍死亡。周否認過失，自認沒有錯，法院審酌周、林均有肇責，考量周年滿80歲依法減刑，依過失致死罪判林、周各4月、5月，可上訴。

檢警調查，林男2022年4月30日騎機車沿豐原區速限僅40公里的鎌村路行駛，卻超速以70公里速度前進，經過路口時遇到騎車載妻子的周翁，周行經岔路也未禮讓直接左轉，導致林反應不及直接撞上對方，2車3人均倒地受傷。

其中周妻傷勢嚴重，全身多處骨折後又引發感染釀敗血性休克，同年8月8日死亡，檢方認為林男、周翁均有肇責，雙雙依過失致死罪嫌起訴。

台中地院審理時，林男坦承不諱，周翁則否認，辯稱當時車禍自認沒有錯，還說經路口是慢慢轉出來，行進好幾公尺後才遭撞，自己沒有錯。

法院查，車禍現場為四岔路，沒有交通號誌，且周翁的機車駕照2022年3月就因高齡被註銷，當時從少線道的鐮村路605巷行駛，行車事故鑑定結果也認為，周未暫停禮讓多線道直行的林，2人均為肇事原因。

法院審酌，林男犯後向警方坦承肇事，符合自首要件予以減刑，而周翁駕照被註銷仍騎車上路，另其已滿80歲，各依法加重、減輕其刑，考量2人均有過失、家屬不追究等，依過失致人於死罪、無駕駛執照駕車過失致人於死罪，各判林、周有期徒刑4月、5月，均緩刑2年。