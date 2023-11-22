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偷查、外洩民眾個資 松山警分局偵查佐4人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市刑警大隊偵查佐謝宇清，涉嫌於2021年擔任松山分局前偵查佐期間，違法以警用電腦系統查詢特定民眾個資，外洩給友人黃秋芳、黃建軒、張丁仁。檢調今年4月發動約談，台北地檢署今依刑法洩密及違反個資法公務員假借職務上機會非法蒐集利用個人資料等罪嫌起訴4人。

謝男等人犯行，是在調查局航業調查處基隆調查站日前偵辦一起菸酒管理法案件時，自黃男查扣證物中，發現疑似有不肖員警外洩民眾個資，進而查出謝、黃兩人在前年3月間曾密集連絡，謝男並疑似以警用系統查詢民眾個資交付給黃男，因此報請北檢指揮，並由警政署政風室協助偵辦。

檢調查出，謝男在2021年3月及12月間，多次假藉辦案為由，在松山分局辦公室內，以公務電腦登入警政知識聯網，查詢羅姓、馮姓、潘姓男子的車牌、身分證字號及親人出入境、入監、刑案紀錄、幫派分子等共9筆個資，再以通訊軟體將結果傳送給上述黃、張3人，以公務員身分藉職務上機會非法蒐集利用個人資料，並洩漏國防以外之機密。

台北市警局松山分局前偵查佐謝宇清，涉嫌以警用電腦系統查詢特定民眾個資，外洩給友人黃秋芳、黃建軒、張丁仁，4人均遭起訴。記者李隆揆／攝影
台北市警局松山分局前偵查佐謝宇清，涉嫌以警用電腦系統查詢特定民眾個資，外洩給友人黃秋芳、黃建軒、張丁仁，4人均遭起訴。記者李隆揆／攝影

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