快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

當「台灣巴菲特」傳令兵 雄二監主任管理員收賄147.9萬遭撤職

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶因非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，暗中以金錢、手機行賄主任管理員吳孟釗，指使吳當「傳令兵」對外聯絡旗下幹部駱玉珊，讓周得以在獄中操盤重起爐灶。橋頭地檢署偵辦，認定吳收受147萬9400元，依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴。法務部將吳移送懲戒法院審理，懲戒法院判吳孟釗撤職，並停止任用2年。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金新台幣41億餘元，高雄高分院更一審判他14年徒刑，併科罰金4億5千萬元。最高法院就周瑞慶判刑部分，維持更一審判決而確定（僅撤銷發回沒收部分），原本押於高雄第二監獄中的周移至高雄監獄服刑。

台灣揭弊吹哨者保護協會今年3月在臉書貼文爆料，周關押在高雄二監期間，涉嫌買通獄方，遙控監所人員「傳令」，得以在獄中遙控指揮吸金集團幹部送現金、物資，重起爐灶。檢舉文中並提及，周瑞慶多次在信中寫道「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」。

橋頭地檢署接獲檢舉後，指揮調查局高雄市調查處及廉政署南部地區調查組調查。檢調人員於3月17日搜索，約談主任管理員吳孟釗、借提周和他的友人駱、廖、劉等5人，漏夜偵訊後，認為吳與駱玉珊涉犯貪汙罪，向法院聲請羈押。橋檢5月12日偵查終結，認為吳於2021年4月至今年3月間，利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品的職務之便，將周未經檢查程序信件、錄音筆等物，置於自身衣物內挾帶出監所，並放置於周指定的旗下公司倉庫櫃位，由駱玉珊取走，讓周得以在獄中操盤，重起爐灶。

懲戒法院認為吳孟釗除觸犯刑罰法律外，且違背公務員服務法「公務員應清廉」之旨，貪汙行為嚴重敗壞風紀，有懲戒必要。懲戒法院指吳負責管理監所安全與秩序，卻為私利收賄，違反規定為周瑞慶傳遞訊息，破壞監所秩序，收受賄賂147萬9400元金額不低，考量他認罪，因此判撤職，並停止任用2年。

億圓富投資控股公司違法吸金41億元，總裁周瑞慶（中）還曾變裝逃亡，但他在高雄第二監獄卻暗中以金錢、手機行賄主任管理員吳孟釗，指使吳當「傳令兵」，讓他對外聯絡旗下幹部。圖／聯合報系資料照
億圓富投資控股公司違法吸金41億元，總裁周瑞慶（中）還曾變裝逃亡，但他在高雄第二監獄卻暗中以金錢、手機行賄主任管理員吳孟釗，指使吳當「傳令兵」，讓他對外聯絡旗下幹部。圖／聯合報系資料照

監獄 吸金 貪汙 收賄

延伸閱讀

受刑人在監獄投票希望落空！最高行今逆轉裁定選委會抗告成功

潤寅案扯吃案！前調查官收500萬還拿10.1萬奠儀 懲戒法院撤職

潤寅案涉收賄500萬元 前調查官撤職停止任用4年

誇陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀收賄1263萬最終判決出爐

相關新聞

當「台灣巴菲特」傳令兵 雄二監主任管理員收賄147.9萬遭撤職

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶因非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，暗中以金錢、手機行賄主任管理員吳孟釗，指使吳...

仿AV女優「解鎖」美式賣場又網售性愛片 她妨害風化罪被判70日

張姓女子涉嫌於嘉義市好市多賣場內自拍胸部裸照、又至台中某旅館自拍性愛影片向不特定人兜售猥褻照片及影片，警方循線查獲將她送...

空調濾網廠商行賄 台大等3醫院及國美館技工7人交保

空調濾網業者晟鼎科技涉嫌於2010至2015年間，利用單筆、小額採購，分別行賄台大醫院、衛福部台南醫院、高雄市立聯合醫院...

偷看老婆手機驚見傳遞裸露照 「這原因」害她提前退伍

台南吳姓男子懷疑自己被戴綠帽，私自查看老婆（現已離異）手機，發現她傳遞露胸等私密照給小王，去年經非法竊錄取證後，憤而提告...

「巴」男童頭 補習班女助教要坐牢

補習班周姓女助教因李姓男童上課喧嘩，拉男童的脖子「巴」頭，一審判刑四月，得易科罰金；檢方上訴，認為被害人未滿十二歲，加害...

販毒被沒收近億 打憲法訴訟討錢

黃偉凱、紀怡慧夫婦製造甲基安非他命，開黑色瑪莎拉蒂賣毒，其中紀女被依製造第二級毒品罪判刑七年八月，沒收四百萬元犯罪所得，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。