當「台灣巴菲特」傳令兵 雄二監主任管理員收賄147.9萬遭撤職

自稱「台灣巴菲特」的周瑞慶因非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，暗中以金錢、手機行賄主任管理員吳孟釗，指使吳當「傳令兵」對外聯絡旗下幹部駱玉珊，讓周得以在獄中操盤重起爐灶。橋頭地檢署偵辦，認定吳收受147萬9400元，依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪起訴。法務部將吳移送懲戒法院審理，懲戒法院判吳孟釗撤職，並停止任用2年。

億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金新台幣41億餘元，高雄高分院更一審判他14年徒刑，併科罰金4億5千萬元。最高法院就周瑞慶判刑部分，維持更一審判決而確定（僅撤銷發回沒收部分），原本押於高雄第二監獄中的周移至高雄監獄服刑。

台灣揭弊吹哨者保護協會今年3月在臉書貼文爆料，周關押在高雄二監期間，涉嫌買通獄方，遙控監所人員「傳令」，得以在獄中遙控指揮吸金集團幹部送現金、物資，重起爐灶。檢舉文中並提及，周瑞慶多次在信中寫道「我現在裡面要打通關」、「我就剩裡面還沒通，這對我很重要，要通，我才好做事」、「這裡不是家裡，我要搞定『大尾』的」。

橋頭地檢署接獲檢舉後，指揮調查局高雄市調查處及廉政署南部地區調查組調查。檢調人員於3月17日搜索，約談主任管理員吳孟釗、借提周和他的友人駱、廖、劉等5人，漏夜偵訊後，認為吳與駱玉珊涉犯貪汙罪，向法院聲請羈押。橋檢5月12日偵查終結，認為吳於2021年4月至今年3月間，利用監所管理人員進出監所及管理收容人書信、物品的職務之便，將周未經檢查程序信件、錄音筆等物，置於自身衣物內挾帶出監所，並放置於周指定的旗下公司倉庫櫃位，由駱玉珊取走，讓周得以在獄中操盤，重起爐灶。

懲戒法院認為吳孟釗除觸犯刑罰法律外，且違背公務員服務法「公務員應清廉」之旨，貪汙行為嚴重敗壞風紀，有懲戒必要。懲戒法院指吳負責管理監所安全與秩序，卻為私利收賄，違反規定為周瑞慶傳遞訊息，破壞監所秩序，收受賄賂147萬9400元金額不低，考量他認罪，因此判撤職，並停止任用2年。