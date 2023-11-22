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仿AV女優「解鎖」美式賣場又網售性愛片 她妨害風化罪被判70日

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

張姓女子涉嫌於嘉義市好市多賣場內自拍胸部裸照、又至台中某旅館自拍性愛影片向不特定人兜售猥褻照片及影片，警方循線查獲將她送辦，嘉義地檢署提起公訴，嘉義地方法院依犯散布猥褻影像罪、販賣猥褻影像及照片罪，應執行拘役70日，得易科罰金。可上訴。

去年7月間，張女在嘉義市好市多嘉義店內某處，以手機拍攝自己裸露胸部影片後，登入社群網站，以未設隱私權限、不特定多數人得以共見共聞的帳號，張貼「嘉義好市多 解鎖成就」等文字，上傳猥褻影片。

去年8月至10月間，在台中市某旅館內，拍攝自己性愛影片及照片後，登入社群網站，向不特定的人兜售猥褻照片及影片（每月收費599元訂閱制）。

法官審酌，被告將影片散佈於眾、販售的行為，造成社會性風俗、性道德之不良影響，坦承犯行、犯後態度尚佳，散布、販售猥褻影像的數量也不具規模，以及考量家庭經濟狀況、智識程度、犯罪動機、目的、手段及素行等，分別量處犯散布猥褻影像罪，處拘役30日，又犯販賣猥褻影像及照片罪，處拘役50日，共應執行拘役70日，得易科罰金，以1千元折算1日。

女子涉嫌自拍裸照、性愛影片上網兜售，被判犯妨害風化罪。圖／資料照片
女子涉嫌自拍裸照、性愛影片上網兜售，被判犯妨害風化罪。圖／資料照片

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