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販毒被沒收近億 打憲法訴訟討錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

橋頭地檢署2019年指揮高雄三民二分局員警偵辦黃偉凱、紀怡慧夫婦販毒案，在黃家夾層查獲現金9687萬元。本報記者／翻攝
橋頭地檢署2019年指揮高雄三民二分局員警偵辦黃偉凱、紀怡慧夫婦販毒案，在黃家夾層查獲現金9687萬元。本報記者／翻攝
黃偉凱、紀怡慧夫婦製造甲基安非他命，開黑色瑪莎拉蒂賣毒，其中紀女被依製造第二級毒品罪判刑七年八月，沒收四百萬元犯罪所得，並擴大沒收兩人九二八七萬元，為毒品「擴大沒收」新制施行後最高金額。紀女主張刑法、毒品危害防制條例規定侵害財產權，聲請法規範解釋，憲法法庭廿七日將行言詞辯論。

刑法第二條第二項規定「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」；毒品危害防制條例第十九條第三項明定「...有事實足以證明行為人所得支配之前二項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」。

黃姓夫妻二○一三年上網學用感冒藥在家製作安毒的方法，二○一七年起陸續聯繫藥商及藥房蒐集、購買感冒藥及製毒工具，並與萬姓買家交易安毒。新北市刑大逮捕萬的藥腳後溯源，由橋頭地檢署指揮搜索黃家透天厝，在夾層起獲九六八七萬現金和毒品、槍枝及製毒工具。

紀怡慧二○一九年三月十五日被查獲時，毒品危害防制條例還沒增訂「擴大沒收」規定，案件一審判決日為二○二一年五月卅一日，新條文已生效。紀女主張立法者無視沒收應採「從舊從輕」、「不溯及既往」原則，明顯牴觸憲法禁止法律溯及既往、比例、罪刑明確性原則，侵害財產權。

紀女也主張沒收在修法前被認為是從刑，新制卻認為沒收犯罪所得是準不當得利的衡平措施，顯然不當。她也認為「擴大沒收」制度違反無罪推定、罪證有疑利歸被告等原則，不符合法治國要求。

法務部聲明，擴大利得沒收目的是回復財產秩序至「不法未發生」的應有狀態，藉剝奪財產宣示「犯罪不值得」，這與被告罪名輕重或責任無關，強化沒收販毒不法所得、降低販毒動機勢在必行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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