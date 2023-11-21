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網交人妻借錢 恐嚇曝光婚外情讓她家破人亡 小王下場GG了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

吳姓男子去年7月透過交友軟體認識一名人妻，並交往，10月即以其父親出車禍需要用錢，向人妻借錢，人妻以沒錢拒絕，吳男卻恐嚇要將兩人的事告訴女方家人和丈夫，要讓她家破人亡、一無所有，人妻只得陸續共將58萬多元匯給吳男，彰化地方法院依恐嚇取財罪將吳男判刑10月。

判決書指出，吳男（28歲）去年7月從交友軟體結識人妻，兩人一個月後就成為男女朋友，吳男10月起就以其父親車禍需要用錢，一再向人妻借錢，人妻最後對他說她沒錢了，吳男開始恐嚇她要將兩人發生關係的事告訴其家人和丈夫，還謊稱自己未成年，是人妻勾引未成年的他，他要去警察局報案，要讓人妻家破人亡、一無所有、人財兩失。

人妻苦苦哀求說她沒錢時，吳男即冷漠的回說「干我什麼事」、「我等等就立刻打（電話）」、「妳要這樣」、「就一場空吧」、「干我屁事」等語，甚至說要直接到她住處攤牌，人妻10月間共匯款9次給吳男58萬9千元，人妻說她每天都活在接到電話的恐懼，最後受不了才報警。

但吳男否認恐嚇取財，辯稱，他只是單純借錢，但法官認為，當女方向吳男表示沒有錢時，吳男即回應「干我什麼事」、「我等等就立刻打」、「干我屁事」等語，完全不顧女方財力狀況，僅一味要求女方交付金錢，顯非一般借貸對話情節，直到女方報警後，吳男才找女方要談和解，並說他沒有錢，要女方原諒，每個月要還其5千元。

法官認為，吳男以恐嚇行為索取不法利益，造成被害人心生畏懼，其法治觀念淡薄，所為實不足取，且犯後否認犯行，雖與告訴人達成和解後，均未依調解履行，目前僅返還告訴人1萬5千元，因此依恐嚇取財罪將吳男判刑10月，全案可上訴。

吳姓男子去年透過交友軟體認識一名人妻，並交往，後即恐嚇要將兩人的事告訴女方家人和丈夫，人妻只得陸續共將58萬多元匯給吳男，彰化地方法院依恐嚇取財罪將吳男判刑10月。記者林宛諭／攝影
吳姓男子去年透過交友軟體認識一名人妻，並交往，後即恐嚇要將兩人的事告訴女方家人和丈夫，人妻只得陸續共將58萬多元匯給吳男，彰化地方法院依恐嚇取財罪將吳男判刑10月。記者林宛諭／攝影

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