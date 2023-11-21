空調濾網商涉行賄三公立醫院、國美館技工 檢調約談11人

空調濾網業者晟鼎科技陳姓董事長，涉嫌於2010年至2015年間利用單筆小額採購，行賄台大醫院、衛福部台南醫院、高雄市立聯合醫院及國立台灣美術館負責驗收的技工或技術人員，以回扣行賄數千至數萬元不等。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處搜索11處，約談上述4機關涉案員工、陳男及公司業務、員工共11人，全案依涉犯貪汙治罪條例收受回扣、違背職務收賄、違背職務行賄罪及商業會計法等罪偵辦中。

主要營業項目為空調濾網及無塵室設備服務的晟鼎科技，去年8月間曾因類似弊端遭檢調偵辦，當時疑似行賄對象為台南國立成功大學醫學院負責採購、驗收及財產管理的李姓女技正等人。後來檢方查出，此案係因駐點在醫院負責空調設備維護的周姓、賴姓職員，為掩飾未定期更換空調濾網，逕自請晟鼎將全新濾網充當廢棄物載走，才連累李女等人遭偵辦，在今年6月將李女、陳男等10人不起訴。

後來檢調根據晟鼎進退貨相關資料持續清查，又發現該公司涉嫌在上述3公立醫院及國美館單次空調濾網的採購中，以回扣行賄業務承辦人，手法為先浮報採購濾網數量，晟鼎配合開立不實發票，事後再退貨、退款，將回扣付給承辦人，完成整個行、收賄犯行。