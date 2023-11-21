教唆小弟開槍…連千毅稱未收到判決書「獄中聲請再審」 遭駁確定

直播主連千毅涉指使小弟開槍恐嚇等案，判刑7年定讞入監。連千毅認為入監後遲未收到判決，影響救濟權利，聲請再審遭高雄高分院駁回。連男提起抗告，日前遭最高法院駁回確定。圖為今年6月，網紅直播主連千毅入監服刑時小弟恭送。聯合報資料照

直播主連千毅涉指使小弟開槍恐嚇等案，判刑7年定讞入監。連千毅認為入監後遲未收到判決，影響救濟權利，聲請再審遭高雄高分院駁回。連男提起抗告，日前遭最高法院駁回確定。

連千毅涉嫌於民國108年間，以精品公司吸收員工加入天道盟太陽會高雄分會，並多次指使成員脅迫網友刪文、道歉等，又因與鄭姓直播主在網路上起口角，而唆使成員開槍恐嚇。

案經高雄地檢署偵查終結，以連千毅等人涉犯刑法恐嚇、剝奪他人行動自由等罪，及違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

一審高雄地方法院依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪判處連千毅7年有期徒刑，不得易科罰金；一審另依恐嚇、強制等罪判處連千毅1年有期徒刑，可易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，維持原判。最高法院今年5月駁回連千毅上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

連千毅入獄服刑後聲請再審，主張他入監執行已逾3個月，尚未收到最高法院判決書，影響他聲請再審或非常上訴等救濟權利，且他的行為不符組織犯罪條例構成要件。

高雄高分院認為，經調閱全卷，連千毅罪證明確，且連千毅誤對三審判決聲請再審，也未提出再審理由，程序不合法；且本案三審判決書已於5月31日送達連千毅戶籍地，由連千毅胞姊簽收，已合法送達，裁定駁回再審聲請。

連千毅不服裁定，提起抗告。最高法院認為，原裁定並無違法，日前駁回連千毅抗告確定。