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北市線上遊戲消費糾紛暴增 法務局曝半數投訴來自對岸

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市消費糾紛從民國108至111年都是網路電視購物名列第一，但今年被打破，112年1至10月，線上遊戲類躍升為第一名，高達2928件，引發議員關注。北市法務局長連堂凱下午在議會答詢指出，主要是大陸某公司推出的遊戲產生消費糾紛，對岸的玩家卻向台灣的消保官投訴，造成北市消費糾紛案件暴增。

議員秦慧珠下午在市議會民政部門質詢指出，北市消費糾紛近5年每年案件都超過1萬件，其中商業處佔最多，近5年每年都超過3千件，其中前4年108至111年，網路電視購物都是案件最多的第一名，但今年1至10月，線上遊戲類躍升為第一名，高達2928件。

她說，線上遊戲是青少年熱衷的遊戲，線上遊戲類糾紛在108年排名為第三名，109至111年都排名在第四名，卻在今年1至10月躍升為第一名，消費糾紛也從每年1000件左右，增加到近3000件，線上遊戲類消費糾紛急遽上升，其中問題值得有關單位重視。

連堂凱說，3000多件中，有一半是大陸來投訴，因該公司在兩岸有很多遊戲推出，台北市收了很多大陸對岸的投訴，占了逾一半，投訴內容大多是被封號，向台北市府消保官投訴，但不屬台灣消保法服務範圍。

秦慧珠反問，被投訴的是台灣公司？連堂凱說，若不是台灣居民，不是在台灣的公司負責，玩家因遊戲玩外掛被公司封號，大陸沒有投訴機制，因此向台灣投訴，但其實向台灣投訴沒有用，因為依公司合約，大陸玩家是另一家境外公司負責，不過，若有台灣玩家投訴，就會負責協助處理。

北市消費糾紛過去都是網路電視購物名列第一，但今年被打破，112年1至10月，線上遊戲類躍升為第一名，引發議員秦慧珠(左)關注。圖／取自北市議會直播畫面
北市消費糾紛過去都是網路電視購物名列第一，但今年被打破，112年1至10月，線上遊戲類躍升為第一名，引發議員秦慧珠(左)關注。圖／取自北市議會直播畫面

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