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借督導名義潛入寢室！趁阿兵哥外出操課偷竊 軍官「共偷5200」慘遭汰除

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

軍官竟是營區小偷陸軍裝甲兵訓練指揮部計畫考核處陳姓少校教育參謀官，趁受訓學員外出操課時，多次假借督導名義潛入學員寢室行竊，總計4次偷得5200元。學員發現後，報告部隊長官，新竹憲兵隊經調查發現小偷竟是自己人，事後陳姓軍官也遭部隊汰除。新竹地院依竊盜罪判陳男刑拘役45天。

判決書指出，陳男2011年入伍，並於去年9月12日起，假借自身為陸軍裝甲兵訓練指揮部計畫考核處少校教育參謀官職務，以督導名義潛入受訓學員寢室內行竊。

去年9月12日上午10時許，陳男潛入學員寢室，開啟A學員置物櫃，以目光搜尋財物後，發現有大筆現金，但因得知該筆現金為學員學費而未竊取；2天後上午10時許，他又到學員寢室內，在學員置物櫃內皮夾偷取現金800元與4200元。去年9月19日，再以相同手法，偷取學員200元。

事後學員發現置物櫃內皮夾現金不翼而飛，立即報告部隊長官。新竹憲兵隊經調查發現，小偷竟是陳姓軍官，事後陳男今年1月也遭部隊汰除退伍。

陸軍裝甲兵訓練指揮部計畫考核處陳姓少校教育參謀官，趁受訓學員外出操課時，多次假借督導名義潛入學員寢室行竊。（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照
陸軍裝甲兵訓練指揮部計畫考核處陳姓少校教育參謀官，趁受訓學員外出操課時，多次假借督導名義潛入學員寢室行竊。（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照

法官認為，陳男不思循正當途徑賺取所需，竟在營區內竊取他人所有財物，顯不尊重他人之財產權益，所為實屬不該，考量陳男坦承犯行，最後依竊盜罪判處拘役45天。

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