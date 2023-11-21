借督導名義潛入寢室！趁阿兵哥外出操課偷竊 軍官「共偷5200」慘遭汰除

軍官竟是營區小偷！陸軍裝甲兵訓練指揮部計畫考核處陳姓少校教育參謀官，趁受訓學員外出操課時，多次假借督導名義潛入學員寢室行竊，總計4次偷得5200元。學員發現後，報告部隊長官，新竹憲兵隊經調查發現小偷竟是自己人，事後陳姓軍官也遭部隊汰除。新竹地院依竊盜罪判陳男刑拘役45天。

判決書指出，陳男2011年入伍，並於去年9月12日起，假借自身為陸軍裝甲兵訓練指揮部計畫考核處少校教育參謀官職務，以督導名義潛入受訓學員寢室內行竊。

去年9月12日上午10時許，陳男潛入學員寢室，開啟A學員置物櫃，以目光搜尋財物後，發現有大筆現金，但因得知該筆現金為學員學費而未竊取；2天後上午10時許，他又到學員寢室內，在學員置物櫃內皮夾偷取現金800元與4200元。去年9月19日，再以相同手法，偷取學員200元。

事後學員發現置物櫃內皮夾現金不翼而飛，立即報告部隊長官。新竹憲兵隊經調查發現，小偷竟是陳姓軍官，事後陳男今年1月也遭部隊汰除退伍。

陸軍裝甲兵訓練指揮部計畫考核處陳姓少校教育參謀官，趁受訓學員外出操課時，多次假借督導名義潛入學員寢室行竊。（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照

法官認為，陳男不思循正當途徑賺取所需，竟在營區內竊取他人所有財物，顯不尊重他人之財產權益，所為實屬不該，考量陳男坦承犯行，最後依竊盜罪判處拘役45天。