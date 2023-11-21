周玉蔻臉書指「在教室硬上女學生」 黃國昌嗆下流提告求償100萬

媒體人周玉蔻6月在臉書指控時代力量前立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、刪除文章、刊登判決主文，台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭；法官庭末諭知明年1月23日再開庭。

民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢的直播專訪時，談及司法改革議題時說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」；周玉蔻今年6月13日在臉書貼文，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌反擊指出，周玉蔻在臉書上抹黑，看完後只能搖頭，惡意捏造這種不實內容，周玉蔻真的有夠下流，對於這種被政府標案豢養的無恥側翼，「沒有什麼好說的，直接提告」，並提告請求賠償100萬元，並刪除文章、在三大報頭版刊登判決主文、於臉書刊登判決全文。

台北地院今開庭，周玉蔻委任律師指出，黃國昌擔任過立委、時代力量主席，自願進入公領域，周女言論針對可受公評之事的意見表達，且黃國昌身為法務部長人選，人品及人格應受到檢視，黃也是大學教授，若和女學生發展出戀情，涉及大學教學倫理。

周女律師表示，邱毅2015、2016年早就爆料黃國昌師生戀一事，並稱黃是「亂神」而非「戰神」，媒體當時也有詢問相關議題，此部分可作為周玉蔻言論的憑信基礎之一，可證明黃有師生戀的事實。

黃國昌律師反駁，周玉蔻言論是陳述不實事實，而非意見表達，周女貼文指「教室被他硬上的女學生，會不會開記者會控訴部長」，完全逾越意見表達範圍。