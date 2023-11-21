影／失聯移工3條通 新北載女友攜毒、酒駕飆車再收24張罰單

阮姓越南移工去年逃離雇主後，四處流浪很會賺錢，18日深夜他開自己的轎車載同鄉女友，在新北市五股區拒絕警方攔查飆車逃逸，警匪追逐將近9公里到林口才攔下，結果阮男還有3條詐欺通緝，且酒駕、攜帶毒品被移送法辦，沿途各項交通違規加開24張罰單。

據了解，35歲阮男2019年來台，在新北市蘆洲區某工廠上班，去年9月逃離雇主被通報失聯，自稱四處打零工但顯然頗會賺錢，不僅有能力託朋友幫忙買汽車代步，今年6月、7月、10月還分別被屏東、台北、新北地檢署發布詐欺通緝。

上周六晚上他開車帶29歲范姓同鄉女友（新北新莊某食品工廠合法移工），一起到五股找朋友喝酒散會之後，深夜11時許路過新五路二段，被蘆洲警分局五股分駐所所長洪澤宇、警員盧裕霖發現駕車未開大燈。

阮男心虛拒絕攔檢，開始加速飆車逃給警察追，沿路闖紅燈、逆向行駛衝往泰林路上山，直到轉進林口區四維路1處死巷，調頭還想再跑，被攔截圍捕警網包抄攔停仍僵持不下車，最後員警敲破車窗玻璃強制逮捕上銬，並在阮男身上搜出1包大麻（重6.55公克）、范女身上搜出1包卡西酮毒咖啡（重4.78公克）。