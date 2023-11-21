快訊

恐不放棄武統！不是2027 旅美中國學者示警「台灣最危險時期」

到底誰反猶？加薩戰爭下 法國的政治光譜與猶太論述

棒球／曝美日韓有意兄弟洋投 紐媒稱中職是「China」被網指正

影／失聯移工3條通 新北載女友攜毒、酒駕飆車再收24張罰單

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

阮姓越南移工去年逃離雇主後，四處流浪很會賺錢，18日深夜他開自己的轎車載同鄉女友，在新北市五股區拒絕警方攔查飆車逃逸，警匪追逐將近9公里到林口才攔下，結果阮男還有3條詐欺通緝，且酒駕、攜帶毒品被移送法辦，沿途各項交通違規加開24張罰單。

據了解，35歲阮男2019年來台，在新北市蘆洲區某工廠上班，去年9月逃離雇主被通報失聯，自稱四處打零工但顯然頗會賺錢，不僅有能力託朋友幫忙買汽車代步，今年6月、7月、10月還分別被屏東、台北、新北地檢署發布詐欺通緝。

上周六晚上他開車帶29歲范姓同鄉女友（新北新莊某食品工廠合法移工），一起到五股找朋友喝酒散會之後，深夜11時許路過新五路二段，被蘆洲警分局五股分駐所所長洪澤宇、警員盧裕霖發現駕車未開大燈。

阮男心虛拒絕攔檢，開始加速飆車逃給警察追，沿路闖紅燈、逆向行駛衝往泰林路上山，直到轉進林口區四維路1處死巷，調頭還想再跑，被攔截圍捕警網包抄攔停仍僵持不下車，最後員警敲破車窗玻璃強制逮捕上銬，並在阮男身上搜出1包大麻（重6.55公克）、范女身上搜出1包卡西酮毒咖啡（重4.78公克）。

且阮男酒測值0.53毫克已超標，警詢後將2人分別依公共危險罪嫌、違反毒品危害防制條例、詐欺通緝移送新北地檢署，阮男飆車逃逸期間交通違規，警方調閱沿途監視器和警用行車記錄器影像佐證，包括未開頭燈、攔檢不停、無照駕駛、危險駕駛、19次闖紅燈、1次逆向行駛，加開24張罰單。

２名越南移工僵持不下車，員警敲破車窗玻璃強制逮捕上銬。記者林昭彰／翻攝
２名越南移工僵持不下車，員警敲破車窗玻璃強制逮捕上銬。記者林昭彰／翻攝
３條通緝的阮男心虛拒絕攔檢，開始加速飆車逃給警察追，從五股沿路闖紅燈、逆向行駛衝上山到林口才被攔下。記者林昭彰／翻攝
３條通緝的阮男心虛拒絕攔檢，開始加速飆車逃給警察追，從五股沿路闖紅燈、逆向行駛衝上山到林口才被攔下。記者林昭彰／翻攝
２名越南移工飆車逃給警察追，一路從五股逃到林口才被攔下，遭強制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
２名越南移工飆車逃給警察追，一路從五股逃到林口才被攔下，遭強制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝

通緝 詐欺

延伸閱讀

新北首日12人登記 小黨老市代投入全國最深藍選區

影／三重女司機衝撞路旁7機車 網友猜酒駕、毒駕、滑手機全錯

南投埔里抓飆仔！3晚開罰26件 更將啟動防飆專案

高雄失聯移工討債砍傷友人逃 警用這招越洋勸他投案奏效

相關新聞

邱毅在臉書爆「民進黨利用蛋荒發災難財」 法院不罰理由曝光

今年9月爆發「混蛋之亂」，前立委邱毅在粉絲專頁貼文指農業部前部長陳吉仲「照顧朋友遺孀」、民進黨利用蛋荒發「災難財」，依社...

少年曝險行為 司法院：施用三、四級毒品占90.7%

「曝險少年行政輔導先行制度」7月上路，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今在例行記者會上表示，新制已漸發揮保護成效。依警政署統...

影／失聯移工3條通 新北載女友攜毒、酒駕飆車再收24張罰單

阮姓越南移工去年逃離雇主後，四處流浪很會賺錢，18日深夜他開自己的轎車載同鄉女友，在新北市五股區拒絕警方攔查飆車逃逸，警...

彰化前村長被控買票亡故 二審仍判議員蕭妤亘當選有效

彰化縣二水鄉十五村前村長張銀坤涉嫌在去年底議員選舉期間，以每票1000元的代價向選民買票，當選的縣議員蕭妤亘被檢方提起當...

疑掏空中聯信託 宏國集團林鴻明、林鴻道二度不起訴

宏國集團二代、台北101前董事長林鴻明與中華奧會前主席林鴻道兩兄弟，日前因疑似於2003至2007年間，主導宏國集團子公...

相約網友要交身分證、買2萬點數…不從被威脅 中壢女大生嚇瘋

桃園中壢有名20歲陳姓女大生深夜急著要花2萬元買點數，店員見恐遭詐騙趕緊報警，警方到場得知陳女於交友軟體遇到1名男子，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。