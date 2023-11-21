國三女染菜花！母氣炸找「元凶」 男友這理由堅不認帳

高雄官姓男子透過臉書與國二少女相戀，明知她甫滿14歲，仍在汽車旅館與少女發生過4次親密性行為，後因少女感染菜花，10月母親陪同就診時，才發現女兒竟和染過性病的官男交往，氣得報警提告，但官男辯稱淋病於2018年就已治癒，法院依妨害性自主4罪，將官男判刑1年。

判決書指出，自2020年3月起，官男於臉書與少女開始互動來往，當時，少女剛滿14歲，性自主能力及判斷能力均尚未成熟，但官男和少女卻在兩個月後，雙方情投意合發生第一次親密性關係，根據少女記憶，隔年3月、4月、8月，都在同一間汽車旅館內發生一次性行為。

官男坦承在少女允許下，彼此發生4次性行為，但對於少女母親指控他感染性病傳給少女，態度堅決否認。

「當年就治療好了。」官男供稱，自己在2018年期間的確患有淋病，但目前沒有染病，不過根據官男與少女的互動簡訊，以及少女驗傷紀錄，少女母親認為，女兒會陰部出現尖形濕疣應與官男有關。

由於，檢方查閱官男自107年1月1日至111年3月7日所有就診紀錄，官男在醫院作過梅毒試驗、梅毒螺旋體抗體試驗、後天免疫不全症候群檢查，結果均屬陰性外，其餘就診項目均全性病紀錄。檢方因此不以傷害罪起訴。