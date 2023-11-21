相約網友要交身分證、買2萬點數 不做被威脅...中壢女大生嚇瘋

桃園中壢有名20歲陳姓女大生深夜急著要花2萬元買點數，店員見恐遭詐騙趕緊報警，警方到場得知陳女於交友軟體遇到1名男子，對方花言巧語並以結婚為前提與陳女交往，不過雙方相約見面卻要求陳女要提供身分證並購買2萬遊戲點數，怎知交出身分證拒絕購買仍持續被威脅，所幸警方及時解圍。

陳女昨深夜10時許，神情焦慮至超商購買點數，警方獲報後到場了解。陳女稱她在交友軟體「探探」上認識1名使用帥氣頭像，暱稱叫「宇」的男子，聊天中對方先以年齡相仿、住處相近、興趣相同的伎倆和陳女拉近距離，更不斷傳送花言巧語，諸如「想已結婚為前提交往」、「我真的好喜歡妳」等話術，讓她掉入陷阱。

警方表示，雙方要見面時，對方卻說他是男傳播，如果要約會的話，還要確定陳女不是警察，要求陳女傳送身分證查證，還要購買價值2萬元的遊戲點數拍照給他來當作保證金，陳女當下就察覺有異，但因為先前就有將身分證傳給對方，並拒絕花錢買點數。

怎料對方竟一改前面甜蜜的氛圍，傳送許多血腥的影片給陳女，還說「我叫我大哥跟妳說」，隨即就使用LINE的通話功能打電話給陳女，通話過程中這個「大哥」還揚言若不乖乖聽話將會遭遇不測，嚇得陳女不知所措。

警方了解原委後，和詐欺集團假冒的「大哥」對話，當場和陳女說明大陸口音詐團手法，見甜蜜陷阱無效才轉用威脅的方式，要民眾把財產交出。