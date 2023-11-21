快訊

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

呆卡戶持同家銀行70張信用卡 銀行清卡有成本考量？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盜拷花店管理軟體提供友人使用 桃園男慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園李姓男子盜拷邱姓友人的花店管理系統，提供另名黃姓友人使用，卻在使用後發現系統異常被抓包，桃園地檢署偵結，依違反著作權法將李男起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園李姓男子盜拷邱姓友人的花店管理系統，提供另名黃姓友人使用，卻在使用後發現系統異常被抓包，桃園地檢署偵結，依違反著作權法將李男起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園李姓男子明知「花的管理系統三代」是英僕電腦開發的花店管理系統，是享有著作權的電腦程式，去年4月間見邱女經營的花藝材料行使用此系統，於是私自下載並提供另名開設蘭花會館的黃姓友人使用，上線使用後軟體出現異常並經電腦公司發現提告，桃園地檢署偵結，依違反著作權法將李男起訴。

起訴指出，英僕電腦顧問公司設計的「花的管理系統三代」擁有全國最知名、最多花店使用的套裝軟體，這套軟體屬於個別授權，介面也會顯示購買者公司行號的名稱，若軟體仍在著作權存續期間內，未經英僕公司同意或授權，是不得擅自重製，否則就侵害著作財產權。

61歲李姓男子去年3、4月間，在邱姓女子位於中壢區忠孝路經營的花藝材料行，發現邱女使用「花的管理系統三代」包括進出貨、庫存等相當方便，以不詳方式將邱女購買的軟體下載，並於同年4月2日提供黃姓友人位於中壢區南園二路的蘭花會館，將此軟體重製於黃的營業電腦中，待黃某上線使用後，系統出現異常，還顯現出邱女的材料行店名，遭英僕公司發現異常向新竹縣警察局提告。

警方調查時，認為李男意圖銷售而擅自以重製方式侵害他人著作財產權罪嫌，不過黃姓證人偵訊時證稱，李協助他安裝這套花店管理系統時，並沒有收取費用，因此僅是觸犯著作權法。

材料 下載 提告

延伸閱讀

周四前高溫上看28度！周五起迎兩波東北季風 降雨熱區曝

桃園妙齡女搭前夫白牌車回家慘遭摸胸、指侵 法院重判

表揚亞運教練及選手 桃市府頒發223萬元獎勵金

霹靂布袋戲25日桃園中壢天德宮前表演 免費入場機會難得

相關新聞

邱毅在臉書爆「民進黨利用蛋荒發災難財」 法院不罰理由曝光

今年9月爆發「混蛋之亂」，前立委邱毅在粉絲專頁貼文指農業部前部長陳吉仲「照顧朋友遺孀」、民進黨利用蛋荒發「災難財」，依社...

國三女染菜花！母氣炸找「元凶」 男友這理由堅不認帳

高雄官姓男子透過臉書與國二少女相戀，明知她甫滿14歲，仍在汽車旅館與少女發生過4次親密性行為，後因少女感染菜花，10月母...

相約網友要交身分證、買2萬點數 不做被威脅...中壢女大生嚇瘋

桃園中壢有名20歲陳姓女大生深夜急著要花2萬元買點數，店員見恐遭詐騙趕緊報警，警方到場得知陳女於交友軟體遇到1名男子，對...

盜拷花店管理軟體提供友人使用 桃園男慘了

桃園李姓男子明知「花的管理系統三代」是英僕電腦開發的花店管理系統，是享有著作權的電腦程式，去年4月間見邱女經營的花藝材料...

冷氣機大盜遮車牌行竊多年不改 南警追兩月查獲送檢聲押

台南市永康區王行路電器行冷氣機9月起一再遭竊，店家雖報案小偷自認「很難被抓」照樣繼續偷，管區警員查訪兩個月、調閱100個...

台中男佯賣6萬顆泰達幣 台中高鐵強盜191萬二審改輕判

台中市黃姓男子等3人在去年10月間佯稱有6萬顆泰達幣要賣，約出蘇姓買家攜帶191萬元現金，在台中高鐵站交易，不過黃等人以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。