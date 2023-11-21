盜拷花店管理軟體提供友人使用 桃園男慘了

桃園李姓男子盜拷邱姓友人的花店管理系統，提供另名黃姓友人使用，卻在使用後發現系統異常被抓包，桃園地檢署偵結，依違反著作權法將李男起訴。記者陳恩惠／攝影

桃園李姓男子明知「花的管理系統三代」是英僕電腦開發的花店管理系統，是享有著作權的電腦程式，去年4月間見邱女經營的花藝材料行使用此系統，於是私自下載並提供另名開設蘭花會館的黃姓友人使用，上線使用後軟體出現異常並經電腦公司發現提告，桃園地檢署偵結，依違反著作權法將李男起訴。

起訴指出，英僕電腦顧問公司設計的「花的管理系統三代」擁有全國最知名、最多花店使用的套裝軟體，這套軟體屬於個別授權，介面也會顯示購買者公司行號的名稱，若軟體仍在著作權存續期間內，未經英僕公司同意或授權，是不得擅自重製，否則就侵害著作財產權。

61歲李姓男子去年3、4月間，在邱姓女子位於中壢區忠孝路經營的花藝材料行，發現邱女使用「花的管理系統三代」包括進出貨、庫存等相當方便，以不詳方式將邱女購買的軟體下載，並於同年4月2日提供黃姓友人位於中壢區南園二路的蘭花會館，將此軟體重製於黃的營業電腦中，待黃某上線使用後，系統出現異常，還顯現出邱女的材料行店名，遭英僕公司發現異常向新竹縣警察局提告。

警方調查時，認為李男意圖銷售而擅自以重製方式侵害他人著作財產權罪嫌，不過黃姓證人偵訊時證稱，李協助他安裝這套花店管理系統時，並沒有收取費用，因此僅是觸犯著作權法。