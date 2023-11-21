台中男佯賣6萬顆泰達幣 台中高鐵強盜191萬二審改輕判

台中市黃姓男子等人涉嫌在去年間佯泰達幣交易，強搶買家191萬餘元現金，台中高分院今撤銷改判。圖／本報資料照

台中市黃姓男子等3人在去年10月間佯稱有6萬顆泰達幣要賣，約出蘇姓買家攜帶191萬元現金，在台中高鐵站交易，不過黃等人以偽造轉帳虛擬貨幣截圖給蘇後，強搶裝有現金的手提袋後逃逸，黃當場被警方逮捕，警方陸續查緝另外兩名共犯到案，一審認定黃范強盜罪判刑6年，另二名共犯則犯搶奪罪，判刑4年2月，二審今宣判，撤銷一審判決，認定黃涉犯搶奪罪，判刑4年2月。

判決指出，暱稱「女」的黃姓男子在去年10月間，與綽號「雙天」的黃男、綽號「EN」的涂男謀議，佯稱有6萬顆泰達幣要出售，吸引蘇姓買家在去年10月12日晚間在台中高鐵的一間甜甜圈店交易，蘇將191萬餘萬元現金放在一個白色手提袋內，現金經黃等人點鈔完畢後，出示一張偽造的虛擬貨幣轉帳成功的截圖，交給蘇確認。

黃等人即在蘇確認時，強搶蘇裝有現金的手提包，而黃則大力撞開蘇，讓搶走手提包的共犯得以逃逸，蘇則在場高呼「強盜、搶劫」，也順利將黃壓制在地，由警方抓人，其餘共犯則兔脫逃逸，

鐵路警察局台中分局獲報後，根據監視器畫面等證據，循線查緝另外兩名共犯到案，一審認定黃涉強盜罪，判刑6年，另外兩名共犯則犯搶奪罪，判刑4年2月。

黃男不服上訴台中高分院，全案今天審結，撤銷一審對於黃男涉犯強盜罪的認定，改認定黃涉犯搶奪罪，改判4年2月徒刑，仍可上訴。