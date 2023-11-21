快訊

街頭驚見巨鼠出沒「比小狗還大隻」路人嚇到站一排不敢動：感覺會被吃掉

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男佯賣6萬顆泰達幣 台中高鐵強盜191萬二審改輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子等人涉嫌在去年間佯泰達幣交易，強搶買家191萬餘元現金，台中高分院今撤銷改判。圖／本報資料照
台中市黃姓男子等人涉嫌在去年間佯泰達幣交易，強搶買家191萬餘元現金，台中高分院今撤銷改判。圖／本報資料照

台中市黃姓男子等3人在去年10月間佯稱有6萬顆泰達幣要賣，約出蘇姓買家攜帶191萬元現金，在台中高鐵站交易，不過黃等人以偽造轉帳虛擬貨幣截圖給蘇後，強搶裝有現金的手提袋後逃逸，黃當場被警方逮捕，警方陸續查緝另外兩名共犯到案，一審認定黃范強盜罪判刑6年，另二名共犯則犯搶奪罪，判刑4年2月，二審今宣判，撤銷一審判決，認定黃涉犯搶奪罪，判刑4年2月。

判決指出，暱稱「女」的黃姓男子在去年10月間，與綽號「雙天」的黃男、綽號「EN」的涂男謀議，佯稱有6萬顆泰達幣要出售，吸引蘇姓買家在去年10月12日晚間在台中高鐵的一間甜甜圈店交易，蘇將191萬餘萬元現金放在一個白色手提袋內，現金經黃等人點鈔完畢後，出示一張偽造的虛擬貨幣轉帳成功的截圖，交給蘇確認。

黃等人即在蘇確認時，強搶蘇裝有現金的手提包，而黃則大力撞開蘇，讓搶走手提包的共犯得以逃逸，蘇則在場高呼「強盜、搶劫」，也順利將黃壓制在地，由警方抓人，其餘共犯則兔脫逃逸，

鐵路警察局台中分局獲報後，根據監視器畫面等證據，循線查緝另外兩名共犯到案，一審認定黃涉強盜罪，判刑6年，另外兩名共犯則犯搶奪罪，判刑4年2月。

黃男不服上訴台中高分院，全案今天審結，撤銷一審對於黃男涉犯強盜罪的認定，改認定黃涉犯搶奪罪，改判4年2月徒刑，仍可上訴。

強盜 虛擬貨幣 綽號

延伸閱讀

竹縣到竹市上課坐公車會遲到 縣議員盼提早發車加班次

台中女新鮮人慶就職醉染人夫…二審判她多賠13萬有理由

台中輕熟女氣家人喝斷片 酒友壓身性侵辱「OLD LADY」

高鐵橋下道路完工 竹科往來高鐵站省10分鐘車程

相關新聞

邱毅在臉書爆「民進黨利用蛋荒發災難財」 法院不罰理由曝光

今年9月爆發「混蛋之亂」，前立委邱毅在粉絲專頁貼文指農業部前部長陳吉仲「照顧朋友遺孀」、民進黨利用蛋荒發「災難財」，依社...

相約網友要交身分證、買2萬點數 不做被威脅...中壢女大生嚇瘋

桃園中壢有名20歲陳姓女大生深夜急著要花2萬元買點數，店員見恐遭詐騙趕緊報警，警方到場得知陳女於交友軟體遇到1名男子，對...

盜拷花店管理軟體提供友人使用 桃園男慘了

桃園李姓男子明知「花的管理系統三代」是英僕電腦開發的花店管理系統，是享有著作權的電腦程式，去年4月間見邱女經營的花藝材料...

冷氣機大盜遮車牌行竊多年不改 南警追兩月查獲送檢聲押

台南市永康區王行路電器行冷氣機9月起一再遭竊，店家雖報案小偷自認「很難被抓」照樣繼續偷，管區警員查訪兩個月、調閱100個...

台中男佯賣6萬顆泰達幣 台中高鐵強盜191萬二審改輕判

台中市黃姓男子等3人在去年10月間佯稱有6萬顆泰達幣要賣，約出蘇姓買家攜帶191萬元現金，在台中高鐵站交易，不過黃等人以...

假冒名人曹興誠騙七旬婦投資詐400萬 南警逮19歲車手

詐騙集團冒充名人曹興誠名義組成投資公司群組，謊稱可代客操作買股票。70歲李姓老婦人信以為真，先後付出400萬元退休金，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。