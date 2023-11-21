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苗栗檢警跨轄辦大選賭博案 台中北屯超商誤傳砸店

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一段畫面，爆料台中市北屯超商遭砸，苗栗地檢署證實是苗栗檢警持法院核發的搜索票辦案。圖／摘自社會事新聞影音
網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一段畫面，爆料台中市北屯超商遭砸，苗栗地檢署證實是苗栗檢警持法院核發的搜索票辦案。圖／摘自社會事新聞影音

網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一段畫面，爆料台中市北屯超商遭砸，苗栗地檢署證實是苗栗檢警持法院核發的搜索票辦案，也帶回嫌疑人及證物，偵辦行動還在持續中，如果適當會對外公布。

台中市第五警分局文昌所轄區，在今天凌晨接獲民眾通報，疑有不明人士在一家超商外聚集，還傳出類似「砸店」的不明聲響，苗栗地檢署說明是檢察官指揮苗栗警方辦案，行動前有知會台中地檢署及台中市警局，搜索發出聲響造成誤會，因行動還在持續中，不便對外透露案情。

據了解，苗栗檢警行動是掌握總統選舉賭博情資，循線聲請法院核發搜索票，搜索台中等地處所，帶回10多名嫌疑人，及電腦設備等證物，行動還沒有收網，檢警持續進一步偵辦中。

網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一段畫面，爆料台中市北屯超商遭砸，苗栗地檢署證實是苗栗檢警持法院核發的搜索票辦案。圖／摘自社會事新聞影音
網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一段畫面，爆料台中市北屯超商遭砸，苗栗地檢署證實是苗栗檢警持法院核發的搜索票辦案。圖／摘自社會事新聞影音

台中市 超商

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