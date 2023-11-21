高雄資收廠弊案…內鬼「偷磅」 10年獲利2.6億

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓、張姓技工，涉勾結廢棄物清運業者，透過黃姓電腦廠商竄改地磅程式，讓合作業者進廠時「偷磅」，估計十年獲利二點六億元；檢方起訴廿三人，高雄地方法院認為十人涉案情節輕微判緩刑，其餘依圖利、詐欺等罪，判三年四月至十三年徒刑。可上訴。

其中黃姓電腦廠商被認定籌畫整案，判十三年，量刑最重，檢廉搜索時，在黃家廁所天花板搜出廿條五兩重金條；張男則被查出曾以一八○○萬元現金一次購入十一條一公斤重金條，部分現金購買鑽石金飾，判刑十一年六月；月薪僅三萬元的洪姓技工，出入以進口名車代步，收藏多支名表，依圖利罪判刑十二年。

檢廉調查，黃男利用保養南區資源回收廠地磅系統機會，撰寫「作弊程式」植入系統，有合作清運車輛「過磅」，系統即會自動扣除噸數，每次至少偷磅六至七公噸，獲利數千至數萬元。

黃男「偷磅」後來被張姓技工發現，黃乾脆邀張男入夥，張再找洪姓技工同事，兩人成為黃男內應，掩護黃男更新作弊程式，讓系統中合作廠商不定期更新名單。

張男二○一四年離職，認為過磅系統根本沒人注意，與妻子成立廢棄物清理公司，並拉攏同行入夥，在洪男每月輪值時出車「偷磅」，該作弊系統還能記錄車次、時間，便於集團拆帳。

前年十月，環保局主管到地磅站查核，發現有清運車滿載磅數顯示卻異常，查覺有鬼，才揪出集團舞弊；檢廉偵辦時，發現除南區資收廠外，彰化溪州資收廠也被黃男植入作弊程式，以同樣方式偷磅獲利。

檢廉以環保局每公噸廢棄物處理費計算，估計集團犯案十年，偷磅獲利至少二點六億，洪姓技工每月可分十萬報酬，其餘由張男、黃男等人按比例分配報酬。

其中十人主動繳回犯罪所得，獲判緩刑，另扣除已拍賣扣押物外，十三名被告另宣告沒收一點八九億元犯罪所得。