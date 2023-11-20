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「最美檢察官」陳漢章登台反賄選 妻子力挺喊1事不能接受
有最美檢察官稱號的檢察官陳漢章，今天出席新北地檢署舉辦的「漢你反賄-幸運出集」記者會，留著飄逸長髮的陳漢章穿著女裝搭配黑絲襪、高跟鞋擔任反賄選代言人。陳漢章表示，民眾若發現有境外勢力介選、選舉賭盤、深偽及假消息等妨害選舉犯罪線索時，請踴躍向檢警調機關檢舉，「漢」他一起打擊犯罪。
在新北地檢署擔任檢察官的陳漢章（43歲）任職檢察官已10年，3年前陳漢章開始穿著女裝亮相，並在個人IG上分享時尚穿搭，吸引至少5萬粉絲關注。但其實陳漢章已結婚多年，與妻子還育有1子。今天參加反賄選記者會擔任代言人，妻子也一同現身力挺，在接受媒體訪問時還笑稱老公變成一個女生還比她漂亮，讓她非常不能接受。
陳漢章在記者會中強調，檢舉境外勢力介入選舉，最高可獲得2000萬元獎金、檢舉選舉賭盤最高獎金500萬元，法務部累計已發出13億元的檢舉獎金，且法務部對檢舉人的個資絕對保密，請民眾安心檢舉，踴躍提供情資給檢方，也可讓自己賺進亮麗的檢舉獎金。
今天這場記者會還邀請法務部督導參事林嚞慧、新北地方法院院長王梅英、台灣更生保護會新北分會主委曾瀚霖、犯罪被害人保護協會新北分會主委徐文烱等人一同出席。會中共同宣示查賄及反賄決心，並鼓勵全民勇於檢舉各類妨害選舉犯行，提升選舉查察效能。
更生保護會新北分會也在現場舉辦「幸運草市集」，陳列出更生人創業以及監所自製產品如桶仔雞、牛舌餅、堅果、炭烤、茶葉、泡菜、咖啡、鳳梨酥、豆腐乳到生吐司等美食，鼓勵大眾多加購買，肯定更生人創業，走向穩定的人生。
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