調查官拘女教授爆性騷擾風波 人權協會：假辦案竊取營業秘密？

義守大學生物科技學系前女教授楊智惠涉及營業秘密案遭檢調查辦，意外扯出調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳涉性騷擾風波；中華人權協會今天發聲明譴責調查官非法拘提、踐踏人權，要求調查劉是否假辦案之名竊取營業秘密。

中華人權協會說，依楊女陳情，劉錦勳2023年6月9日假藉偵辦刑事案件為由，不僅於機場違法拘提剛返國的楊女，過程中並以變相的凌虐手段，先限制楊女的對外聯繫管道，再干擾楊女電請律師到場維護權利的機會。

後來，劉疑似為取得楊女的科研成果，誆騙必須同意搜索住處，遭楊女當下拒絕，劉復以強制力用手銬銬住楊女手腕，且押送到調查處辦公室嚴詞審問，即便楊女有如廁需求，仍以手銬束縛、限制行動，期間長達16小時。

中華人權協會表示，劉等執法官員的違法行徑，在台北地院後續提審程序中，由法官當庭勘驗錄影畫面，確認為明顯違法，未為罪名告知，使楊女失去選任辯護人、維護權利等機會，進而認定劉錦勳等調查官違法失職情節重大，當庭撤銷違法的拘提行為及附帶搜索的正當性，釋放楊女。

人權協會說，劉錦勳等人的做法已重大失職且嚴重侵害人權，協會對於如此荒唐的司法濫權行為予以嚴詞譴責，也請檢方毋枉毋縱，依法查辦。

中華人權協會說，後續將代楊女向監察院舉發劉等調查官的違法失職行為，並呼籲所屬調查局長官秉公調查劉以下可能涉及的違法行為。

可能的行為包括一、劉員曾對楊教授有性騷擾行為的爭議？是否挾怨報復？二、劉員是否有假辦案之名，從事竊取營業秘密、科研成果的惡行？三、劉員是否有受其他企業不法招待或利益餽贈，進而介入商業競爭？四、劉員是否有羅織罪狀，濫權拘提、濫權搜索？五、本件調查局對於人權保障的維護，是否符合憲法要求？