連破退將共諜案及大選賭盤案 調查局長嘉勉高雄市調處

調查局高雄市調處日前在總統及立委大選倒數計時之際，分別由橋頭及高雄地檢署指揮，偵破涉及30顆星星的退將共諜案、總統選舉賭盤案及3起現金賄選案，查緝績效亮眼，調查局長王俊力今專程前往高雄市調處，嘉勉和表揚第一線有功 人員，表示調查局將全力查察賄選、境外勢力與假訊息介選，以及選舉賭盤及暴力妨害選舉等，維護選舉公平公正與國家安全。

在檢調通力合作，約談多達30顆「星星」的20餘名退役將校，原本黃埔聯誼會會長祝康明、退役少將孫海濤及高雄市退伍軍人協會理事長、退役上校劉萬禮3人遭檢方聲押不成，獲法院交保，經抗告成功，橋頭地院昨天裁定將3人收押禁見。