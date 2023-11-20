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連破退將共諜案及大選賭盤案 調查局長嘉勉高雄市調處
調查局高雄市調處日前在總統及立委大選倒數計時之際，分別由橋頭及高雄地檢署指揮，偵破涉及30顆星星的退將共諜案、總統選舉賭盤案及3起現金賄選案，查緝績效亮眼，調查局長王俊力今專程前往高雄市調處，嘉勉和表揚第一線有功 人員，表示調查局將全力查察賄選、境外勢力與假訊息介選，以及選舉賭盤及暴力妨害選舉等，維護選舉公平公正與國家安全。
在檢調通力合作，約談多達30顆「星星」的20餘名退役將校，原本黃埔聯誼會會長祝康明、退役少將孫海濤及高雄市退伍軍人協會理事長、退役上校劉萬禮3人遭檢方聲押不成，獲法院交保，經抗告成功，橋頭地院昨天裁定將3人收押禁見。
王俊力指出，調查局目前已偵辦賄選案件53案、羈押20人、交保74人，從上述案件顯示，中國大陸確實有運用各種管道，企圖介入二合一選舉影響台灣選情的情事，而調查局也會在選舉倒數50餘天中，持續查緝與大選相關的各種不法犯行。
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