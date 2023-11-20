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竄改南區資收廠過磅系統 10多年不法所得逾2.6億

中央社／ 高雄20日電

高雄南區資收廠前年爆出過磅系統程式遭竄改，以短報廢棄物重量牟利，共23人涉案，不法所得逾2.6億。高雄地院近日審結，10人緩刑，其餘依圖利等罪判3年4月至13年不等，可上訴。

台灣高雄地方法院今天發布訊息表示，此案經審結，涉案23人，其中有10人因情節輕微獲判緩刑，其餘被告則依圖利、詐欺得利、洗錢等罪，分別被判處應執行有期徒刑3年4月到13年不等。

判決內容指出，許姓廢棄物清理廠商，為了短報過磅數據獲利，找上負責維護地磅電腦系統的黃姓男子，由黃男利用其負責維護南區資源回收廠過磅系統的機會，撰寫作弊程式植入南區資源回收廠過磅系統，減輕實際載重的數量。

檢廉2021年調查，黃男在地磅資訊系統竄改程式，當特定業者車輛過磅時，程式就會自動短報重量，另外黃男還製作特殊的作弊感應卡給廠商刷卡過磅。而配合犯案的地磅站技工洪姓男子則再藉此向業者收取回扣

檢廉查出，這集團10多年來賺取大量回扣，一直到2021年南區回收廠吳姓維修組長發現部分車輛過磅異常，雖違法車輛緊急在作弊群組中告知此事，洪男也緊急關閉作業程式，但集團不法作弊仍東窗事發。

其中黃男在檢方偵訊過程中認罪，並供出因拿到分紅後不敢將現金存入，於是買入黃金收藏，並藏在住處廁所天花板的維修孔內。專案小組人員循線在黃男住處找出20個金塊扣押，總價值約新台幣600萬元。

另外檢方也在洪男、張男、王女等犯嫌住處搜出名車、金項鍊、金戒指、勞力士等名貴物品。

廢棄物 回扣 資源回收

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