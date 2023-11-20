不滿友介紹投資慘賠80萬 台中男逼對方爸爸還錢下場曝

台中市藍姓男子因不滿張姓友人介紹投資後，損失80萬元，2019年間夥同其他共犯，將張約到一家會館後，嗆聲「不給錢，讓你斷手斷腳」，逼張簽下120萬元欠條，藍還帶著張返回其嘉義老家，逼張父親擔任保人，還拿走張家3萬元，檢方以妨害自由罪起訴，因雙方以9萬元和解，台中地院判藍拘役30天，可易科。

判決指出，藍姓男子（35歲）因不滿張姓友人介紹投資管道後，讓他蒙受80萬元損失，因此在2019年5月30日凌晨，夥同10多名共犯，以他人名義，約出張姓友人在台中市一家商務會館洽談生意，張前往後，即被藍等十多人押到包廂內談判，藍等人嗆聲「不給錢，就讓你斷手斷腳」。

張姓男子在藍等人逼迫之下，簽下一張120萬元的欠條，但藍仍不滿意，要求張需出具擔保人簽名，因張找不到保人，藍等人隨即帶著張前往張位於嘉義縣的老家，衝進張家客廳後，要求張父在欠條上簽名，以擔任保證人，也逼張父得以每月3萬元，償還欠款，張父只好交付家中存放的3萬元給藍，藍等人才離開。

張姓男子事後向警方報案，台中市第二警分局循線查緝藍男等人到案，藍等人到案後，有承認在案發時有與張在會館見面，張也有在欠條上簽名，以及前往張位於嘉義縣老家的事實，但辯稱「欠條已不知丟哪裡」。