求職頻放鴿子 老闆這次不忍了！面試直接出拳打爆求職男

高雄一名男子為了求職，多次傳訊、打電話給蔡姓肉品公司老闆，但每次約好面試時間，求職男都放蔡男鴿子，今年2月25日晚間10時許，求職男直接跑到蔡男公司應徵，蔡男質疑對方頻找麻煩，與黃姓員工出手痛毆求職男，高雄地院審理後，依傷害罪各判蔡男30天、黃男20天拘役，得易科罰金。

判決指出，蔡男經營肉品公司，主要業務以豬肉買賣、批發為主，去年5月起，求職男多次打電話、傳簡訊給蔡男，稱希望能應徵公司工作。

每次蔡男跟求職男約好時間面試後，求職男卻多次以身體不適或其他理由放蔡男鴿子，今年2月25日晚間10時許，求職男跑到蔡男公司，直接找上蔡男要面試。

蔡男不滿，認為求職男是故意要騷擾，當場辱罵對方「狗畜牲」、「xx娘老xx」，隨即出拳痛毆對方，當時在場的黃姓員工見狀不僅沒制止，也加入痛毆行列。

求職男就醫後，頭部、胸背部有多處擦挫傷，左上臂、右前臂、右手腕、兩手背面及兩手第二至第五指多處背面，也有多處擦傷及割傷，氣得對蔡男、黃男提告傷害。