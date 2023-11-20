毆打同居女友的朋友致死 男子判8年6月定讞

曹姓男子與同居女友吵架後被員警帶離，隨後返回租屋處將陪伴女友的楊姓友人毆打致死。台灣高等法院依傷害致死罪判處曹男有期徒刑8年6月。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決表示，曹姓男子與戴姓女子原是同居男女朋友，2人於民國110年8月間在桃園市住處因搬家問題發生糾紛，曹男毆打戴女並摔壞戴女的手機螢幕；同年12月14日，2人再因租房問題爭執，員警到場處理後將曹男帶離，戴女的楊姓友人到場陪伴戴女。

判決指出，曹男被員警帶離戴女住處後，因無處可去，心有未甘，於110年12月15日凌晨5時許再次前往戴女住處敲門，楊姓友人將房門打開，曹男隨即徒手毆打朝楊姓友人頭部、胸部及身體，導致楊姓友人頭部、胸部等多處受傷，送醫後不治。

台灣高等法院審酌曹男與戴女爭執時，即以暴力相向，甚至對於素昧平生、彼此間無仇隙糾紛、僅是基於友情前來協助的被害人以拳頭相向，導致被害人喪失寶貴生命，且犯後一再飾詞狡辯，毫無悔意，判處8年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。