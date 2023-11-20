高雄廟宇遶境鋪500公尺炮陣如紅毯 粉塵瀰漫開罰出爐

高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯；炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中，讓附近大樓和民宅陷入五里雲霧之中，有民眾將影片PO網，警方指，當天參與遶境的騎士有闖紅燈等違規行為，已開出21張罰單，環保局則僅開出3張最少可罰3600元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，片中只見左營區一間廟宇昨舉行遶境活動，在辛亥路260巷口鋪設長約500公尺的大紅炮陣，隨遶境活動進入高潮，炮陣點燃後，當地瞬間煙霧瀰漫，粉塵汙染高空，讓往來人車如墜五裡雲霧之中。

影片被釋出後，轄區左營警分局警方指出，該處廟會遶境活動有申請路權，曾約制廟方要少炮、減炮，才予以核發路權，當天警方在現場蒐證，發現多名騎士有無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、未戴安全帽等違規行為，共計21件，已分別開罰，共計最高將罰6萬5000元。