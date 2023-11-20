快訊

阿根廷狂人勝選 極右「無政府資本主義者」當總統

BLACKPINK續約有解了！4人制繼續走下去 2成員願簽約

從專業外交官到賴清德副手 蕭美琴的角色面臨重新校正

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄廟宇遶境鋪500公尺炮陣如紅毯 粉塵瀰漫開罰出爐

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導

高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯；炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中，讓附近大樓和民宅陷入五里雲霧之中，有民眾將影片PO網，警方指，當天參與遶境的騎士有闖紅燈等違規行為，已開出21張罰單，環保局則僅開出3張最少可罰3600元罰單。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，片中只見左營區一間廟宇昨舉行遶境活動，在辛亥路260巷口鋪設長約500公尺的大紅炮陣，隨遶境活動進入高潮，炮陣點燃後，當地瞬間煙霧瀰漫，粉塵汙染高空，讓往來人車如墜五裡雲霧之中。

影片被釋出後，轄區左營警分局警方指出，該處廟會遶境活動有申請路權，曾約制廟方要少炮、減炮，才予以核發路權，當天警方在現場蒐證，發現多名騎士有無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛、未戴安全帽等違規行為，共計21件，已分別開罰，共計最高將罰6萬5000元。

市府環保局則指出，該起廟會遶境活動，因燃放鞭炮致產生明顯粒狀汙染物，已依違反空汙法第32條規定，開立一張罰單，可裁處1200元到10萬罰鍰，另廟方在遶境後，鞭炮炮屑未清掃，違反廢棄物清理法第27條規定，開立2張罰單，各裁處1200到6000元罰鍰。

高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯，炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

遶境 罰單

延伸閱讀

朴子配天宮「海表聖會」登場 點燃起馬炮展開27天遶境

朴子配天宮12年一科「海表盛會」27天 海區遶境祈福

雲林西螺太平媽祖完成9天8夜平安遶境 今天回鑾西螺大會香

睽違3年！西螺太平媽遶境復辦 9天8夜進香路線曝光

相關新聞

媒體報導情史及誠信 曾格爾提告「公然侮辱」再次吞敗

媒體「周刊王」今年3月間曾刊出1則關於登山好手曾格爾與「背包狂人」劉尚燁感情糾葛的報導；同年5月間，山友蔡日興在臉書發文...

靠偷磅10年海撈2.6億！高雄資收廠弊案 舞弊手法全曝光

高雄市環保局南區資源回收廠前年10月爆發弊端，洪姓技工與黃姓電腦廠商及垃圾清運業者勾結，由黃撰寫「作弊程式」植入地磅系統...

高雄廟宇遶境鋪500公尺炮陣如紅毯 粉塵瀰漫開罰出爐

高雄市左營區一間廟宇19日舉行遶境活動，在辛亥路鋪設約500公尺大紅炮陣，宛如紅地毯；炮陣點燃後，空汙粉塵瞬間瀰漫空中，...

夫外遇簽協議書2套房只贈1間 妻提告敗訴連千萬違約金也歸零

「抓到了！」面對另一半偷腥，但又無法離婚，部分怨偶會選擇要另一半把房產登記在自己名下，確保至少不會人財兩失，台中一名男子被妻子發現不忠，在妻子「給保障」的要求下，簽下贈送兩套房產、違約要賠千萬的和解書，但丈夫只給一套就不給了，妻子拿和解書打官司要討另一套房跟千萬違約金，法官卻把違約金減至零元，另一套房也不用給了，主因是法官認為這種和解，也是贈與的一種。

男酒駕釀1死3傷 中風母收租房將法拍

高雄男子黃子洋前年酒駕，在愛河旁肇事造成林家四口一死三傷，依酒駕致人於死罪判刑九年十月定讞，需賠償林家三五四九萬元；黃在...

疑為郭台銘買個資、衝連署出事 屏東潮州鎮長周品全捲入遭收押

獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，中選會公告確定連署人數逾90萬已達門檻，但在全台設站拚百萬總統連署時，屏東地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。