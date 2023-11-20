國民黨議員羅廷瑋提告賴清德涉加重誹謗 民眾黨蔡壁如力挺
國民黨籍台中市議員羅廷瑋遭民視政論節目圖卡指控曾「軟禁女友、棄養父親」，羅廷瑋回應內容不實。今天國民黨立委參選人羅智強與民眾黨台中市立委蔡壁如陪同羅廷瑋赴台北地檢署，提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，並求償民事賠償1元。
羅廷瑋表示，今年10月25日民視政論節目中有一個圖卡指控羅廷瑋「軟禁女友、棄養父親」；對此，羅廷瑋強調，圖卡內容不實。本月11日，汪潔民在羅廷瑋臉書留言，表示很抱歉對羅廷瑋造成傷害，他第一時間就表達歉意，圖卡是民進黨製作。
上周，羅廷瑋已赴台中地檢署提告電視評論員汪潔民及民進黨發言人張志豪，涉嫌加重誹謗罪嫌；羅廷瑋認為，賴清德身為民進黨主席，肩負一定責任，但黨內成員製作與散布梗圖，抹黑他的人格，因此今天至北檢加告賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。
蔡壁如表示，羅廷瑋受到抹黑，她今天力挺陪同，強調政黨不要因為選舉抹黑他人人格，民主國家需要一個乾淨的選舉。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言