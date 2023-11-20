國民黨議員羅廷瑋提告賴清德涉加重誹謗 民眾黨蔡壁如力挺

國民黨籍台中市議員羅廷瑋遭民視政論節目圖卡指控曾「軟禁女友、棄養父親」，羅廷瑋回應內容不實。今天國民黨立委參選人羅智強與民眾黨台中市立委蔡壁如陪同羅廷瑋赴台北地檢署，提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，並求償民事賠償1元。

羅廷瑋表示，今年10月25日民視政論節目中有一個圖卡指控羅廷瑋「軟禁女友、棄養父親」；對此，羅廷瑋強調，圖卡內容不實。本月11日，汪潔民在羅廷瑋臉書留言，表示很抱歉對羅廷瑋造成傷害，他第一時間就表達歉意，圖卡是民進黨製作。

上周，羅廷瑋已赴台中地檢署提告電視評論員汪潔民及民進黨發言人張志豪，涉嫌加重誹謗罪嫌；羅廷瑋認為，賴清德身為民進黨主席，肩負一定責任，但黨內成員製作與散布梗圖，抹黑他的人格，因此今天至北檢加告賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。

蔡壁如表示，羅廷瑋受到抹黑，她今天力挺陪同，強調政黨不要因為選舉抹黑他人人格，民主國家需要一個乾淨的選舉。 國民黨籍台中市議員羅廷瑋（中）遭民視政論節目圖卡指控曾軟禁女友、棄養父親，羅廷瑋今天在國民黨立委參選人羅智強（右）與民眾黨台中市立委蔡壁如（左）陪同下，赴北檢提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。記者房荷庭／攝影

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