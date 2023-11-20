快訊

ChatGPT之父回鍋？奧特曼總部曬自拍 稱「最後一次掛訪客證」

外交部發布 蕭美琴請辭駐美代表

柯文哲拚戰到底夜奔郭台銘家 「柯學家王世堅」早神預言網讚先知

國民黨議員羅廷瑋提告賴清德涉加重誹謗 民眾黨蔡壁如力挺

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
國民黨籍台中市議員羅廷瑋（中）遭民視政論節目圖卡指控曾軟禁女友、棄養父親，羅廷瑋今天在國民黨立委參選人羅智強（右）與民眾黨台中市立委蔡壁如（左）陪同下，赴北檢提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。記者蔣永佑／攝影
國民黨籍台中市議員羅廷瑋（中）遭民視政論節目圖卡指控曾軟禁女友、棄養父親，羅廷瑋今天在國民黨立委參選人羅智強（右）與民眾黨台中市立委蔡壁如（左）陪同下，赴北檢提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。記者蔣永佑／攝影

國民黨籍台中市議員羅廷瑋遭民視政論節目圖卡指控曾「軟禁女友、棄養父親」，羅廷瑋回應內容不實。今天國民黨立委參選人羅智強與民眾黨台中市立委蔡壁如陪同羅廷瑋赴台北地檢署，提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，並求償民事賠償1元。

羅廷瑋表示，今年10月25日民視政論節目中有一個圖卡指控羅廷瑋「軟禁女友、棄養父親」；對此，羅廷瑋強調，圖卡內容不實。本月11日，汪潔民在羅廷瑋臉書留言，表示很抱歉對羅廷瑋造成傷害，他第一時間就表達歉意，圖卡是民進黨製作。

上周，羅廷瑋已赴台中地檢署提告電視評論員汪潔民及民進黨發言人張志豪，涉嫌加重誹謗罪嫌；羅廷瑋認為，賴清德身為民進黨主席，肩負一定責任，但黨內成員製作與散布梗圖，抹黑他的人格，因此今天至北檢加告賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。

蔡壁如表示，羅廷瑋受到抹黑，她今天力挺陪同，強調政黨不要因為選舉抹黑他人人格，民主國家需要一個乾淨的選舉。

國民黨籍台中市議員羅廷瑋（中）遭民視政論節目圖卡指控曾軟禁女友、棄養父親，羅廷瑋今天在國民黨立委參選人羅智強（右）與民眾黨台中市立委蔡壁如（左）陪同下，赴北檢提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。記者房荷庭／攝影
國民黨籍台中市議員羅廷瑋（中）遭民視政論節目圖卡指控曾軟禁女友、棄養父親，羅廷瑋今天在國民黨立委參選人羅智強（右）與民眾黨台中市立委蔡壁如（左）陪同下，赴北檢提告副總統賴清德涉嫌加重誹謗，求償民事賠償1元。記者房荷庭／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 羅廷瑋 蔡壁如 羅智強 賴清德

延伸閱讀

侯友宜嗆聲共機沒減少 賴清德台獨主張就是引戰

賴清德專訪談維冠倒塌哽咽 感謝馬英九親自到台南

賴清德分享從政契機是幫陳定南助選 「沒想到留在台南」

高雄鳳山造勢狂吸6萬人 賴清德：與其相信藍白合 不如選擇賴清德

相關新聞

吳宗憲列藍不分區第六 恩恩爸悲憤：像是在心上插一刀

國民黨立委不分區名單昨日公布，新北市法制局長吳宗憲入列第六安全名單。對此，恩恩爸表示，他內心極度難過，因為吳利用法律專業...

台東立委不止4人競爭 小歐盟首度徵召「三寶媽」黃婉茹參選

台東區域立委原本是「四腳督」局勢，藍綠各推人選，現任立委劉櫂豪宣布退出民進黨，以無黨籍身分競選連任。今天是登記首日，民進...

影／嘉義縣民進黨立委登記參選 首投青年齊呼「超派」

今天是2024總統大選、立委選舉登記首日，民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘拚三連任，與首次參選的山區立委參選人陳冠廷今早一起到...

國民黨議員羅廷瑋提告賴清德涉加重誹謗 民眾黨蔡壁如力挺

國民黨籍台中市議員羅廷瑋遭民視政論節目圖卡指控曾「軟禁女友、棄養父親」，羅廷瑋回應內容不實。今天國民黨立委參選人羅智強與...

澎湖「仁醫」侯武忠遺孀陳慧娟 搶頭香成為立委候選人

澎湖「仁醫」侯武忠遺孀陳慧娟，日前宣布投身明年立委大選，今早先到澎湖縣選委會搶得頭香，以無黨籍成為立委候選人，陳慧娟過去...

嘉市藍營搶頭香 張秀華穿棒球裝展氣勢完成立委登記

國民黨嘉市立委參選人張秀華今天上午在市長黃敏惠、議員陪同下，搶頭香完成立委登記。張秀華表示，穿著棒球裝登記代表KANO永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。