妻想吃滷肉飯高雄男展現愛意 騎車上路因這行為慘了

當工人的曹姓男子下班後和友人在菜市場飲酒，妻子來電「想吃滷肉飯」，曹為展現愛意，立馬騎車上路，卻因沿路搖晃又面帶酒容，引起巡邏警網注意攔查，經酒測超過每公升0.63毫克，被警方上銬前，還去電妻子致歉，喝酒被抓，便當沒法買了。

鳳山警分局新甲派出所員警前天下午3時許巡邏經過鳳山區武營路與瑞隆路口時，見前方曹姓男子（54歲）騎車搖晃，追上前發現曹臉色紅潤疑酒駕，示意曹停路邊受檢。

警方問曹「有喝酒齁？有酒味，喝什麼酒？」曹回下班後和友人一起喝了啤酒和威士忌，曹當下解釋因突然接到老婆電話，要他買滷肉飯便當回家，才騎車上路。

警方當場宣告權利，對曹施以酒測，結果酒測值超過每公升0.63毫克，警方上銬前，曹男去電妻子致歉，告知因在菜市場和朋友喝酒，騎車上路買便當被警方查到酒駕，便當無法買了，對不起了；警詢後被依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。