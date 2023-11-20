快訊

好市多黑色購物週Day 1！ 85吋顯示器直接砍6萬

藍白合還沒破局？他指柯文哲造勢場「2跡象」 朱立倫應該看懂了

【早晨財經速解讀】標普科技指數創新高 衰退仍在路上？美債已經漲過頭了嗎？

妻想吃滷肉飯高雄男展現愛意 騎車上路因這行為慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

當工人的曹姓男子下班後和友人在菜市場飲酒，妻子來電「想吃滷肉飯」，曹為展現愛意，立馬騎車上路，卻因沿路搖晃又面帶酒容，引起巡邏警網注意攔查，經酒測超過每公升0.63毫克，被警方上銬前，還去電妻子致歉，喝酒被抓，便當沒法買了。

鳳山警分局新甲派出所員警前天下午3時許巡邏經過鳳山區武營路與瑞隆路口時，見前方曹姓男子（54歲）騎車搖晃，追上前發現曹臉色紅潤疑酒駕，示意曹停路邊受檢。

警方問曹「有喝酒齁？有酒味，喝什麼酒？」曹回下班後和友人一起喝了啤酒和威士忌，曹當下解釋因突然接到老婆電話，要他買滷肉飯便當回家，才騎車上路。

警方當場宣告權利，對曹施以酒測，結果酒測值超過每公升0.63毫克，警方上銬前，曹男去電妻子致歉，告知因在菜市場和朋友喝酒，騎車上路買便當被警方查到酒駕，便當無法買了，對不起了；警詢後被依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕，去電妻子道歉。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕，去電妻子道歉。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄曹姓男子和友人喝酒，因妻子來電想吃滷肉飯，為展現愛意，騎車上路，被警方查獲酒駕。記者石秀華／翻攝

便當 酒駕 酒測

延伸閱讀

影／三重女司機衝撞路旁7機車 網友猜酒駕、毒駕、滑手機全錯

落成還不到10天 高雄岡山新建宮廟燒成廢墟

高雄鳳山造勢狂吸6萬人 賴清德：與其相信藍白合 不如選擇賴清德

賴清德高雄競選總部成立 蔡總統助選喊：高雄人知道選錯人真的很麻煩

相關新聞

男酒駕釀1死3傷 中風母收租房將法拍

高雄男子黃子洋前年酒駕，在愛河旁肇事造成林家四口一死三傷，依酒駕致人於死罪判刑九年十月定讞，需賠償林家三五四九萬元；黃在...

妻想吃滷肉飯高雄男展現愛意 騎車上路因這行為慘了

當工人的曹姓男子下班後和友人在菜市場飲酒，妻子來電「想吃滷肉飯」，曹為展現愛意，立馬騎車上路，卻因沿路搖晃又面帶酒容，引...

疑為郭台銘買個資、衝連署出事 屏東潮州鎮長周品全捲入遭收押

獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，中選會公告確定連署人數逾90萬已達門檻，但在全台設站拚百萬總統連署時，屏東地...

首次周末夜大執法 基市寧靜街坊專案「揪71輛車次裁罰」

基隆市14日起執行「寧靜街坊」專案，市警局今天公布昨天首次周末大執法績效，當場依噪音管制法裁罰1件，開立58件妨害安寧通...

涉共諜案！作家、退將受陸招待「被統戰」獲交保 檢抗告後成功羈押3人

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，宣傳統戰等政策...

影／南投廢土天堂再現？ 警方1天內查獲5車逮4人

南投仁愛警分局前天才查獲不肖業者濫倒廢棄土石在眉溪流域附近，南投警分局昨又在南投、名間等地攔檢到載運廢棄土石的貨卡車，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。