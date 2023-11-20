聽新聞
test
0:00 / 0:00

男酒駕釀1死3傷 中風母收租房將法拍

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄林男一家四口走在愛河旁的斑馬線上，因過往來車未禮讓行人，一家人隨後遭無照又酒駕的黃子洋衝撞釀妻死3傷慘劇，黃男判賠3549萬元，名下唯一不動產將面臨法拍。本報資料照片
高雄林男一家四口走在愛河旁的斑馬線上，因過往來車未禮讓行人，一家人隨後遭無照又酒駕的黃子洋衝撞釀妻死3傷慘劇，黃男判賠3549萬元，名下唯一不動產將面臨法拍。本報資料照片
高雄男子黃子洋前年酒駕，在愛河旁肇事造成林家四口一死三傷，依酒駕致人於死罪判刑九年十月定讞，需賠償林家三五四九萬元；黃在小港區有黃金店面，原由中風母親收租支付安養機構費用，已被聲請強制執行，下月六日將拍賣。

卅八歲黃子洋前年十二月廿六日晚間酒後無照駕駛BMW轎車，闖紅燈撞上走在斑馬線上的林家四口，四人送醫後，林妻不治，丈夫和兩女兒受重傷。

檢方依殺人罪起訴，一審認為黃有踩煞車，有緊急採取防止結果發生舉止，僅依酒駕致死罪判七年十月徒刑。

檢方上訴，二審認為黃肇事時速達九十三公里，從重處九年十月徒刑，最高法院今年五月判決定讞，黃已在監執行。

事後林家人求償，法院最終判黃要賠三五四九萬餘元確定；林家今年聲請強制執行，法院訂下月六日拍賣小港區漢民路黃名下的三層樓透天店面，底標二五五○萬元。

該透天店面目前出租，每月租金五萬五千元；鄰居說，店面是黃男七十多歲母親卅多年前購入，幾年前中風後住進安養機構，費用就由收店租支付。黃家沒人住那裡，只知黃男車禍撞死人，但不知道要那麼多。

訴訟期間，黃的二姊曾主張房子是母親打拚而來，租金支付醫藥費，不能處分該房子。黃母也主張該屋是「借名登記」兒子名下，但不被法官採認。

事後黃母主張與兒子有一千五百萬元債權，聲請支付命令，林家則認為是「假債權」，雙方仍有訴訟在進行中。

酒駕 中風

延伸閱讀

天氣驟冷急診心梗與中風患者增 醫曝五大高危族群注意

吳奇隆現身小巨蛋飆嗓 53歲真實狀態曝光

高雄BMW男酒駕貪快釀1死3傷 中風老母避風港將被法拍

寒流夜南警不鬆懈 無照、酒後駕車一網打盡

相關新聞

男酒駕釀1死3傷 中風母收租房將法拍

高雄男子黃子洋前年酒駕，在愛河旁肇事造成林家四口一死三傷，依酒駕致人於死罪判刑九年十月定讞，需賠償林家三五四九萬元；黃在...

疑為郭台銘買個資、衝連署出事 屏東潮州鎮長周品全捲入遭收押

獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，中選會公告確定連署人數逾90萬已達門檻，但在全台設站拚百萬總統連署時，屏東地...

首次周末夜大執法 基市寧靜街坊專案「揪71輛車次裁罰」

基隆市14日起執行「寧靜街坊」專案，市警局今天公布昨天首次周末大執法績效，當場依噪音管制法裁罰1件，開立58件妨害安寧通...

涉共諜案！作家、退將受陸招待「被統戰」獲交保 檢抗告後成功羈押3人

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮等人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，宣傳統戰等政策...

影／南投廢土天堂再現？ 警方1天內查獲5車逮4人

南投仁愛警分局前天才查獲不肖業者濫倒廢棄土石在眉溪流域附近，南投警分局昨又在南投、名間等地攔檢到載運廢棄土石的貨卡車，一...

職棒球星撞傷外送員 判決揭「熊貓」月薪破6位數

中華職棒王姓球星2年前開車在高雄市區撞倒黃姓外送員，王被依過失傷害判拘役30天，事後黃男連同醫藥費、不能工作損失、精神慰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。