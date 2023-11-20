聽新聞
test
0:00 / 0:00
男酒駕釀1死3傷 中風母收租房將法拍
高雄男子黃子洋前年酒駕，在愛河旁肇事造成林家四口一死三傷，依酒駕致人於死罪判刑九年十月定讞，需賠償林家三五四九萬元；黃在小港區有黃金店面，原由中風母親收租支付安養機構費用，已被聲請強制執行，下月六日將拍賣。
卅八歲黃子洋前年十二月廿六日晚間酒後無照駕駛BMW轎車，闖紅燈撞上走在斑馬線上的林家四口，四人送醫後，林妻不治，丈夫和兩女兒受重傷。
檢方依殺人罪起訴，一審認為黃有踩煞車，有緊急採取防止結果發生舉止，僅依酒駕致死罪判七年十月徒刑。
檢方上訴，二審認為黃肇事時速達九十三公里，從重處九年十月徒刑，最高法院今年五月判決定讞，黃已在監執行。
事後林家人求償，法院最終判黃要賠三五四九萬餘元確定；林家今年聲請強制執行，法院訂下月六日拍賣小港區漢民路黃名下的三層樓透天店面，底標二五五○萬元。
該透天店面目前出租，每月租金五萬五千元；鄰居說，店面是黃男七十多歲母親卅多年前購入，幾年前中風後住進安養機構，費用就由收店租支付。黃家沒人住那裡，只知黃男車禍撞死人，但不知道要那麼多。
訴訟期間，黃的二姊曾主張房子是母親打拚而來，租金支付醫藥費，不能處分該房子。黃母也主張該屋是「借名登記」兒子名下，但不被法官採認。
事後黃母主張與兒子有一千五百萬元債權，聲請支付命令，林家則認為是「假債權」，雙方仍有訴訟在進行中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言