男酒駕釀1死3傷 中風母收租房將法拍

高雄林男一家四口走在愛河旁的斑馬線上，因過往來車未禮讓行人，一家人隨後遭無照又酒駕的黃子洋衝撞釀妻死3傷慘劇，黃男判賠3549萬元，名下唯一不動產將面臨法拍。本報資料照片 高雄男子黃子洋前年酒駕，在愛河旁肇事造成林家四口一死三傷，依酒駕致人於死罪判刑九年十月定讞，需賠償林家三五四九萬元；黃在小港區有黃金店面，原由中風母親收租支付安養機構費用，已被聲請強制執行，下月六日將拍賣。

卅八歲黃子洋前年十二月廿六日晚間酒後無照駕駛BMW轎車，闖紅燈撞上走在斑馬線上的林家四口，四人送醫後，林妻不治，丈夫和兩女兒受重傷。

檢方依殺人罪起訴，一審認為黃有踩煞車，有緊急採取防止結果發生舉止，僅依酒駕致死罪判七年十月徒刑。

檢方上訴，二審認為黃肇事時速達九十三公里，從重處九年十月徒刑，最高法院今年五月判決定讞，黃已在監執行。

事後林家人求償，法院最終判黃要賠三五四九萬餘元確定；林家今年聲請強制執行，法院訂下月六日拍賣小港區漢民路黃名下的三層樓透天店面，底標二五五○萬元。

該透天店面目前出租，每月租金五萬五千元；鄰居說，店面是黃男七十多歲母親卅多年前購入，幾年前中風後住進安養機構，費用就由收店租支付。黃家沒人住那裡，只知黃男車禍撞死人，但不知道要那麼多。

訴訟期間，黃的二姊曾主張房子是母親打拚而來，租金支付醫藥費，不能處分該房子。黃母也主張該屋是「借名登記」兒子名下，但不被法官採認。

事後黃母主張與兒子有一千五百萬元債權，聲請支付命令，林家則認為是「假債權」，雙方仍有訴訟在進行中。