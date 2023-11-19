疑為郭台銘買個資、衝連署出事 屏東潮州鎮長周品全捲入遭收押

獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，中選會公告確定連署人數逾90萬已達門檻，但在全台設站拚百萬總統連署時，屏東地檢署接獲檢舉潮州地區有人花錢買個資，衝高連署書數量，上月25日拘提3人向法院聲押獲准，溯源追查又查出國民黨籍潮州長周品全疑涉協助，今帶回偵訊，晚上向法院聲押獲准。縣府下周將指派代理鎮長。

屏東地檢署上月接獲檢舉，指屏東潮州有人以200元不等價格購買個資，擬衝高連署書數量，指派主任檢察官余彬誠及檢察官鍾佩宇，指揮潮州警分局、屏東刑事警察大隊組成專案小組；檢警25日逮捕住潮州鎮的黃姓夫妻和陳姓社區幹部，查獲數十份連署書，檢方訊後認為3人涉犯選罷法且有羈押必要，26日向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

檢察官連日來向上溯源，查出潮州鎮長周品全疑涉介入和協助，經蒐證並比對相關證詞追查後，檢警今天搜索周的住處和辦公室，認周涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，晚間向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，案情向上延燒。