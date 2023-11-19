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影／南投廢土天堂再現？ 警方1天內查獲5車逮4人
南投仁愛警分局前天才查獲不肖業者濫倒廢棄土石在眉溪流域附近，南投警分局昨又在南投、名間等地攔檢到載運廢棄土石的貨卡車，一天內就查獲5車，且均無法提供相關許可文件，當場通報環保局稽查，依違反「廢棄物清理法」開罰。
南投因縣境多山，且地廣人稀，屢遭不肖人士傾倒廢土，今年5月才在南投市八卦山郊區，查獲後遭堆積營建廢棄土石達3層樓高，總重將近1600公噸，遭縣議員質詢痛批「南投成廢土天堂」，加強查緝後趨緩，未料近期偷倒歪風再起。
仁愛警分局前天（17日）查獲有不肖業者看準當地正值卡努風災重建期，從10日起、8天內濫倒磚塊、砂土、混凝土塊等逾1600噸廢土在眉溪流域附近，當場人贓俱獲，查扣砂石車、挖土機，將郭姓司機、羅姓地主及邱姓包商3人送辦。
沒想到，今天又傳出類似情事，南投警分局指出，昨天（18日）員警在南投市、名間等地接連發現有車輛載運土石，分別攔查楊姓、蔡姓、賴姓、鐘姓等司機所駕駛之車輛，並要求出示載運土石相關證明文件，4人均無法提供疑載運廢土。
其中，35歲鐘姓司機被抓包後，竟還心存僥倖的持續嘗試載運廢土欲濫倒，因此同日又被警方二次查獲，行徑誇張。警方表示，昨天成功攔查到5起共4人涉嫌要傾倒廢土，當場通知環保局人員稽查，並依違反「廢棄物清理法」舉發製單。
南投警分局表示，為遏止倒土歪風，已指示轄內各警所加強攔查載運土方車輛，呼籲不法業者、司機及地主勿心存僥倖，有農地填土需求須依規定申請，確保土方來源合法，非法傾倒、填土嚴重恐面臨1至5年徒刑、得併科1500萬元罰金。
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