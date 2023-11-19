高雄婦瞞老公投資140萬獲利700萬 發現有詐報警逮車手

高雄一名已婚許姓女子加入網路社群自稱「珍妮佛」股票老師投資社團，群組成員遊說跟著老師可年賺百萬，許心動下，瞞丈夫砸140萬投資，見帳面獲利700萬，驚喜不已，對方慫恿加入金卡會員賺更多，許起疑報案，佯裝捧50萬面交，和警方計誘逮2車手。

警方指出，許姓女子（53歲）今年8月14日在臉書認識一名自稱是股票老師「珍妮佛」的網友，邀請許加入投資理財「掌股神通贏天下」Line群組，群組強調「珍妮佛」只報明牌不代客操作，但成員卻私訊告知跟著「珍妮佛」老師一年多賺了好幾百萬，讓許深信不疑。

許聽信群友的話，下載APP「日盛投資」後，瞞著丈夫陸續儲值匯款及面交共約140萬元，眼看APP上帳面獲利愈滾愈大，投入140萬獲利700多萬，淨獲利高達600萬元，總報酬率150%，讓許興奮不已。

後對方慫恿許向公司借貸500萬升級為金卡會員可賺更多，許信以為真成為金卡會員後，覺得似乎有詐，向小港警分局小港派出所報案，警方研判許落入詐騙圈套，和許計誘車手面交。

16日下午2時許，許與車手相約小港區宏平路一家咖啡店面交50萬，埋伏在外的警方見巷弄中有2名男子先在路口比手畫腳後，又走進暗巷交付手機，另一人隨即快步跑進咖啡店，警方趨前圍捕取款的簡姓男子（19歲），再逮監控簡男的鍾姓男子（26歲）。

簡、鍾兩人均住屏東，聲稱彼此不認識，簡稱加入臉書「找工作社團」，受標榜薪資優渥「月薪5到6萬元」條件的誘惑下淪詐團車手，鍾則指當監控車手人員一次可獲1萬元。