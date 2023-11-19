南投埔里抓飆仔！3晚開罰26件 更將啟動防飆專案

南投縣國姓台14線福龜段11月初凌晨聚集上百輛機車飆車競速，民眾報警，飆仔見警到場四散，未成功攔檢。為防堵類似情事再發生，警方於周末深夜擴大執行攔查，3天共告發26件，更將啟動為期1個月的防飆專案，後續列入常態稽查。

台14線福龜路段5日凌晨聚集上百輛機車飆車競速，附近居民被吵醒後報警處理，但因事發地點在國姓郊區，駐地警力有限，且飆車群眾見警車就逃竄四散，警方未攔檢成功，事後採蒐證舉發，更針對周末深夜的易飆車時段啟動擴大攔查。

埔里警分局鎖定台14線、台21線及136縣道等重要交通要衝，10、11、17日深夜起以口袋戰術設路檢點，3晚攔檢各式車輛逾300輛，告發2件危險駕駛、7件排氣管改裝、15件排氣管致嚴重噪音車輛及2件違反夜間管制時間噪音等。

警方表示，攔查勤務結合南投監理站、環境局針對車輛改裝、噪音聯合稽查，除開罰單舉發，也通知須到案臨時車輛檢驗改裝車，17日更與台中警分局太平分局啟動區域聯防機制，於136縣道36K赤崁頂觀景台會哨執行雙向聯合路檢。

而為加強防範飆車再起，埔里警分局已協請縣警局交通隊、保安隊及保四總隊支援警力，同時邀集環境保護局、南投監理站，將啟動為期1個月的專案防飆勤務，後續列入常態化稽查，同時協調公路單位針對飆車熱點裝置警示或減速設施。