高雄BMW男酒駕貪快釀1死3傷 中風老母避風港將被法拍

高雄男子黃子洋前年底酒駕，害正要過馬路的林家4口1死3傷，黃子洋最終被法院依酒駕致人於死罪判9年10月確定，黃已入監服刑；當時林家對黃求償3549萬元，黃子洋對家屬請求全數認列，法院判他得賠3549萬元定讞，黃工作不穩，但名下有間小港區黃金店面，經林男聲請強制執行，法院訂於12月6日拍賣，底價為2550萬元。

前年12月26日晚間7時許，黃子洋從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上林家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起。

高雄地院審理時，法官認為他案發前有踩剎車，有緊急採取防止結果發生的舉止，認為他不具殺人犯意，僅以酒駕致死判7年10月。

上訴二審後，高雄高分院合議庭認定黃子洋造成林家4口1死3重傷，肇事時速達93公里，因未與被害人家屬和解，最後從重量處9年10月徒刑，以期對酒駕產生警惕作用，上訴三審後，最高法院今年5月判決定讞。

事後包含死者范女父母親、林姓丈夫，兩名受重傷的幼女等5人，合併向黃子洋求償醫藥費、勞動力減損、精神慰撫金等共3549萬餘元。

雄院審理時，黃子洋未作抗辯，同意林男及岳父、岳母等5人請求，簡易庭法官最後依法判黃共要賠償3549萬餘元，全案未上訴確定。

案發當時，黃子洋未有穩定工作，但他名下有一間小港區漢民路的金店面，一樓出租，樓上則由中風母親居住，黃原定將店面做為和解條件，未被林家人接受，民事賠償案定讞後，林家聲請強制執行，法院鑑價、履勘後，該屋將以2550萬元底價，於12月6日下午進行第一次拍賣。

受害的林男訴訟走過近2年，如今終於有機會從黃子洋手中取得應有賠償，他寫下長文「我們全家活生生被強迫拆散而天人永隔，女兒們雖知道永遠失去了媽咪，可是一直到現在情感上還是無法接受已經失去了親愛媽咪的事實。」

林男說，事發到下個月就快滿2年，期間花費超過百萬的司法訴訟相關費用，以及心力交瘁在體能和精神上的痛苦煎熬，千辛萬苦終於讓法院拍賣黃子洋名下房產，希望老婆無辜犧牲的生命及一家人遭遇，真的能因為您們的判決為國家社會貢獻杜絕酒駕的惡行樹立司法典範。