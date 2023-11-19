寒流夜南警不鬆懈 無照、酒後駕車一網打盡

天氣冷颼颼，台南市警六分局員警昨晚9點到今天凌晨1點執行擴大臨檢、防制酒駕勤務，昨晚10點多先於明興路、喜樹路151巷口路檢盤查王姓男子無照駕駛車輛時，眼尖警員發現另一部車輛，立刻靠邊臨停，疑似閃避路檢點，引起警方注意，立即上前盤檢查獲陳姓男子涉嫌酒後駕車，警詢後依公共危險罪嫌法辦。。

員警於台南市南區明興路檢盤查王姓男子無照駕駛車輛時，眼尖警員發現另一部車輛，立刻靠邊臨停，疑似閃避路檢點，於是上前攔下盤檢，過程中，陳男（50歲）散發濃濃酒味，經呼氣酒測超過標準值，當場將他帶回調查，並依涉公共危險罪嫌送辦，同時移置保管其行駛汽車，陳懊悔連稱，下次不敢再犯了。

據市警六分局統計，今年迄11月12日止，台南市南區因強力取締，今年酒後駕車受傷事故也較同期減少19件(去年35件、今年16件)。另10月整體受傷交通事故發生226件，也較去年253件大幅減少27件，降幅達到11%。

台南市警六分局長許敏能呼籲，冬季正值歲末年終尾牙聚餐的旺季，也是酒駕案件高峰期，民眾務必落實「開車不喝酒、喝酒不開車」，切勿心存僥倖酒駕上路害人害己。請民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康