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台中單親媽被開除…隨身碟拷公司檔案觸法判拘役50天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子是離婚的單親媽媽，2020年間遭公司告知開除，黃女認為與公司有勞資糾紛，同年底持隨身碟前往公司，將電腦主機內的檔案，複製到自己的隨身碟內，但隨即遭公司員工、老闆發現，報警到場，一審認定黃女涉犯妨害電腦使用罪，判拘役50天，二審維持認定，駁回黃女上訴。

判決指出，黃姓女子是台中市一家金屬公司的行政助理，2020年間與雇主有勞資糾紛，同年12月24日下午5時許，黃女持隨身硬碟前往公司，在辦公室內將存在公司主機的電子檔案，複製到自己的隨身硬碟內，不過隨即遭該公司的林姓員工、林姓雇主發現報警。

黃女辯稱，雖然有與公司不愉快，但當天不知道即將離職，是同年月26日，雇主的弟弟以LINE通知，隔天去辦理離職才知道，之前公司電腦常當機，為了預防資料不見，才會複製檔案，任職時有時也會複製、儲存客戶資料，加上複製的資料是自己建立的，是「日常筆記」，不是無故取得、複製，公司是「挾怨報復」。

一審認定，黃女的工作是受理訂貨事宜，需使用公司電腦的進銷貨系統，若不能在辦公室完成，無從攜帶回家後續作業，所以黃女辯稱，複製內容是為把工作帶回家後續作業的辯詞不可採。

另外，黃女公司的客戶資料維護、保存，涉及自己的營業行為，當然會比黃女更加關切，黃女無義務就公司電腦故障或是客戶資料損失負擔責任，又何須複製公司的客戶資料到自己的隨身碟內，不採信黃女辯詞。

一審認定，黃女妨害電腦使用事證明確，但審酌黃女沒有前科素行資料，雖未坦承犯行，但審酌黃女犯行後隨即遭公司發現，未造成後續損害，因此依法判拘役50天，得易科罰金5萬元，全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，仍可上訴。

台中市黃姓女子與公司有勞資糾紛，涉嫌持隨身碟下載公司檔案，遭公司提告妨害電腦使用，二審判黃女拘役50天。圖／本報資料照
台中市黃姓女子與公司有勞資糾紛，涉嫌持隨身碟下載公司檔案，遭公司提告妨害電腦使用，二審判黃女拘役50天。圖／本報資料照

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