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桃園1晚2清潔隊員遭毆打垃圾砸臉 警速逮3人嚴懲送辦
桃園市環境清潔稽查大隊17日晚間傳出分別2名清潔隊員在清運民眾垃圾時，因勸導民眾不要追車丟垃圾、做好分類，遭當面遭持棍毆打及被便當盒垃圾砸臉，事後環境稽查大隊進行蒐證並報警。桃園市警局表示，對於維護市容環境的清潔隊員傷害羞辱等脫序行為，警方將嚴懲移送法辦。
桃園17日晚間連續發生2起民眾攻擊環保清潔隊員事件。一起為觀音區姜姓隊員沿街收垃圾，行經長興路、褔昌街口段時，發現黃姓男子騎機車拎著垃圾追趕垃圾車，好意下車制止黃姓男子的危險行為，不料黃男竟惱羞成怒持棍毆打隊員，造成姜姓隊員身上多處挫傷紅腫。
另一起為晚間7點多大溪區李姓隊員於埔頂街72號前，發現民眾所丟垃圾包內夾雜大量可回收物，當場退還請她重新分類，但該名周姓婦人拒不配合，還強詞奪理大聲咆嘯，不僅霸佔垃圾車後車斗，甚至情緒失控拿起便當紙餐盒往隊員臉上砸，公然羞辱清潔隊員。
桃園市警局指出，事後環保局對持棍攻擊和丟垃圾的2名男女提告，警方受理報案後迅速到場，將毆打清潔隊員的黃姓及湯姓男子帶回製作筆錄，另名咆哮侮辱清潔隊員的周姓婦人也通知到案說明。強調對於民眾不理性的攻擊脫序行為絕不縱容，全案依傷害及妨害公務罪嫌移請桃園地檢署偵辦，清潔隊員依法執行公務，為廣大市民維護市容環境，任何不法侵害行為都將嚴懲究辦。
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