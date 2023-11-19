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男裝有錢人要幫喪偶婦走出椎心痛 以結婚前提詐財遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

詐欺前科的彭姓男子2019年經交友軟體認識喪偶的鄭姓女子．彭不但用假名，還吹噓自己家族在加拿大開設Costco分店、住在別墅洋房約200多坪，營造出有錢人設，取得鄭信任後，先以結婚為前提交往，稱要幫對方走出椎心之痛，隨後以「阿姨生病、幫阿姨兒子繳學費」等名目向鄭詐款8萬多元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將彭判刑5月。

判決書指出，彭男有多次詐欺前科，他卻不知回改，玩網路交友軟體時認識剛喪偶的鄭女，彭用賴姓男子作為假名，一再吹噓其家族在加拿大開設Costco分店、住在別墅洋房約200多坪、給女兒8000多萬元等，藉此營造自己財力雄厚。

彭男取得鄭女信任後，同年分數次以各種理由向對方借款，包括「付有機肥料錢、公事包不在身邊身上沒錢、要帶阿姨去看病、印章存摺不再身邊、阿姨要繳阿姨兒子學費」等理由，總共向鄭詐款8萬5000多元。之後，彭食髓知味，利用同年2月兩人見面時再向對方借款，被鄭拒絕後，就直接丟包對方失聯，此時鄭才驚覺遭詐，向警方報案。

法官認，彭男有多次詐欺前科，卻不知悔改，依然再犯詐欺罪，顯然對他人財產缺乏尊重，法治觀念薄弱，素行不佳，雖然犯後坦承犯行，卻至今未賠償被害人鄭女，雙方也沒和解，審酌依詐欺取財罪判刑5月，易科罰金15萬元。

彭男營造出有錢人設，取得鄭女信任後，先以結婚為前提交往，稱要幫對方走出椎心之痛，隨後向鄭詐款8萬多元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將彭判刑5月。圖／報系資料照
彭男營造出有錢人設，取得鄭女信任後，先以結婚為前提交往，稱要幫對方走出椎心之痛，隨後向鄭詐款8萬多元；新竹地院審理終結，依詐欺取財罪將彭判刑5月。圖／報系資料照

詐欺 加拿大

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