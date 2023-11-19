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移車酒駕「警未勸導就舉發」 法院撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中警方不定時取締酒駕，在路口設攔檢點。 （示意圖，非新聞當事人） 圖／警方提供
台中警方不定時取締酒駕，在路口設攔檢點。 （示意圖，非新聞當事人） 圖／警方提供

徐姓男子酒駕被攔檢，酒測值為零點一六毫克，被台中市交通裁決處罰鍰三萬元、吊扣駕照、牌照兩年，徐男不服打行政訴訟；法院調查，依照道交細則與警政署規定，若酒測值為零點一五至零點一八毫克且未肇事，「應勸導取代舉發」，認為警方裁量有瑕疵，判決撤銷原處分。

徐男二○二二年十二月開車行經東區南京二街時，被警方攔查酒測值達零點一六毫克，警員認為他酒精濃超標，當場舉發，被裁罰三萬元、吊扣駕照、牌照二十四個月。

徐男主張，他當時要將車子開到室內停放，還沒移車就被酒測，且酒測值僅零點一六，依「取締酒後駕車作業程序」規章，應以勸導替代舉發，但警員沒勸導就舉發，也未提供他異議紀錄表，原處分應撤銷。台中交裁處抗辯稱，徐男當時在人行道倒車，違規行為已對交通安全發生危險，依據行政規則，警員「得」對違規人施以勸導而不舉發，而非「應」對勸導，警方舉發無誤。

法院調查，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則、警政署訂立取締酒駕作業程序作為員警取締酒駕參考依據，呼氣值每公升零點一五以上、未滿零一八毫克的未肇事案件，若無不能安全駕駛情形，未嚴重危害交通，且情節輕微，裁量時「應以勸導取代舉發」為適當。

法院勘驗現場，發現徐男駕車周邊道路寬敞、當時幾乎無人車通行，難認有嚴重危害交通，且徐男也無走路不穩、癡呆或酒醉行為，認定警方沒有施以勸導就舉發，裁量確有瑕疵。

酒測 酒駕 駕照

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