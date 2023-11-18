桃園清潔隊員遭毆打 環保局：提告捍衛公權力

中央社／ 桃園18日電

桃園有清潔隊員因為阻止民眾追車丟垃圾，遭對方持棍棒毆打、受傷送醫，另名隊員則是因為請民眾重新做垃圾分類，被對方拿餐盒砸臉；桃園市環保局今天說，皆有蒐證，會依法提告。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，環境清潔稽查大隊觀音區中隊姜姓隊員，昨天下午5時許沿街收運垃圾，行經長興路、褔昌街口段時，發現黃姓男子騎機車拎著垃圾包追趕垃圾車

環保局表示，由於追垃圾車的行為很危險，姜姓隊員好意下車制止黃男，黃男卻惱羞成怒，當街持棍毆打姜姓隊員，造成姜姓隊員身上多處挫傷紅腫、送往醫院治療；姜姓隊員已返家休養，後續將依法提出傷害告訴。

環保局也說，昨天晚間7時許，大溪區中隊李姓隊員在埔頂街72號前，發現有女子的垃圾包內夾雜大量可回收物，當場退還請女子重新分類。

環保局說，該女子拒不配合外還大聲叫囂，不僅霸佔垃圾車後車斗，甚至情緒失控、將便當紙餐盒往隊員臉上砸，公然羞辱清潔隊員；目前已向警局備案，將依妨害公務及侮辱公務員等罪嫌提出告訴。

桃園市政府環保局長陳世偉表示，絕不允許清潔隊員受到任何言語上的侮辱或是肢體上的挑釁攻擊，造成生命、身體上的傷害，如果民眾逾越這條紅線，絕對會依法追究到底，絕不寬貸。

桃園 垃圾車

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