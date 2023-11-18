辦公室大罵同事不要臉 桃園高校女師挨告還辯喊的是「不要演」
桃園某公立高中陳姓女老師去年6月下旬間，因特教組長輪值順序問題，愈發對長期已有嫌隙的石姓女老師不滿，當下在特教組教職員辦公室內大罵對方「不要臉」，讓在場多名師生驚呆。石師提告並提起附帶民事請求損害賠償，桃園地院審結，將陳姓女師依公然侮辱罪判處罰金9千元，民事部分也得賠償石姓女師9千元，本案可上訴。
本案發生於去年6月28日下午1點，桃園某高中特教組老師們開完期末教學研究會議結束後，陳老師在教職員辦公室對吳組長質疑「石女已擔任過組長1年，為什麼還可以再排輪序？」由於石老師座位離得近，聽聞後站起來主動反駁「那1年是在輪序制度施實前，所以不能算在輪序裡面，那妳也當了6年了」，沒想到遭陳當著辦公室內至少10人的面大罵「不要臉」。
法院審理時，陳老師否認公然侮辱，辯稱「當時我與石老師沒有任何對話及互動，也沒說『不要臉』；我是拿學生的考卷給吳姓特教組長看，詢問有關組長輪序問題，吳的回應讓我覺得他們是在演戲，我就對吳講『不要演』等語。」律師也辯稱，可能因為陳老師當時戴口罩，說話比較不清楚，再加上兩人之間有宿怨，大家才會覺得是針對石老師，實際上並無辱侮石老師的行為。
吳姓特教組長證稱，由於陳女對當天會議的決議內容不滿，私下先找他談，談的過程中，聽到陳罵石「不要臉」，由於陳就站在他身旁，要聽錯的可能性很低，且當時幾乎全辦公室在場者都聽到了；黃老師也證稱，陳在辦公室又有學生在的場合罵「不要臉」，覺得很不適合，於是請學生先行離開，過程中並沒有聽到「演戲」的字眼。
法官審酌，被告陳老師與石老師為同事關係，因特教組長輪值順序問題與石師意見不合，以「不要臉」字眼侮辱，貶損石師人格，考量被告陳師侮辱的方式、地點、他人可得見聞等狀況及所生損害，兼衡陳老師素行、犯後態度、智識能力及生活狀況等情狀，量處罰金9千元，得易服勞役，可上訴。
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