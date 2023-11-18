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交付或偽造郭台銘連署書換毒品 2人遭查獲收押

中央社／ 彰化縣18日電

鴻海創辦人郭台銘透過連署取得獨立參選總統資格。彰化地檢署查出，詹姓男子涉以毒品為對價，要求柯姓女子交付或偽造郭台銘連署書，2人遭收押。

中選會14日公告總統、副總統選舉連署結果，獨立參選總統的郭台銘與副手賴佩霞連署人數逾90萬，超過法定連署人數，將依法發給完成連署證明書，可在20日到24日登記為正副總統候選人；不過連署期間多縣市檢警查出有對價收購、偽造連署書涉案人等情事。

彰化地方檢察署15日指出，朱姓、柯姓被告等人利用人頭證件、偽造連署書假冒連署等行為，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、偽造文書、個人資料保護法，朱姓被告新台幣3萬元交保、向法院聲請羈押柯姓被告獲准。

彰化地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官持續向上追查，昨天指揮警、調搜索及拘提查獲柯女的上手詹姓男子涉嫌交付毒品為對價，要求柯女交付或偽造連署書。

柯女以1份連署書300元為對價交出20份，取得價值6000元毒品，彰化地檢署指出，檢察官認為詹男涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款、偽造文書、毒品危害防制條例等犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，昨晚聲押禁見獲准。

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彰化地檢署查出，詹姓男子涉以毒品為對價，要求柯姓女子交付或偽造郭台銘連署書，2人遭收押。聯合報系資料照
彰化地檢署查出，詹姓男子涉以毒品為對價，要求柯姓女子交付或偽造郭台銘連署書，2人遭收押。聯合報系資料照

連署書 彰化 毒品 郭台銘 賴佩霞

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