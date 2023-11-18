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台中男酒測值0.16遭吊照2年 「警沒勸導就舉發」法官幫撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子酒駕呼氣值每公升0.16毫克，被台中市交通裁決處處罰鍰3萬元、吊扣駕照牌照24個月，徐不服提行政訴訟，主張警方沒勸導就直接舉發；法院查，依道交細則、警政署規定，酒測值每公升0.15至0.18毫克未肇事「應勸導取代舉發」，認為警方裁量有瑕疵，判撤銷原處分，可上訴

經查，徐男2022年12月22日開車經東區南京二街，因被攔查呼氣酒測值達每公升0.16毫克，第3分局警員以他有「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.15-0.25）」違規當場舉發，經台中市交通事件裁決處處徐男罰鍰3萬元、吊扣駕照、牌照24個月，並應參加交通安全講習。

徐男主張，他當時要將車子開到室內停放，還沒移車就被要求酒測，且酒測值僅0.16，依「取締酒後駕車作業程序」規章，每公升0.15至0.17毫克間，應以勸導替代舉發，但警員沒勸導就直接舉發，他有意見，警員也沒提供他異議紀錄表，聲明原處分撤銷。

台中交裁處抗辯稱，徐男當時在人行道倒車，其違規行為已對交通安全發生危險，警員依執法經驗予以攔停酒測並無違誤，且取締酒後駕車作業程序，是係依據處理細則第12條制定的行政規則，警員得對違規人施以勸導而不舉發，而非應對之勸導，警方權限仍得對其舉發。

台中地院指出，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則、警政署訂立取締酒駕作業程序作為員警取締酒後駕車等參考依據，呼氣值每公升0.15毫克以上未滿0.18毫克的未肇事案件，若無不能安全駕駛情形，未嚴重危害交通，且情節輕微，裁量時「應以勸導取代舉發」為適當。

法院也勘驗現場，發現徐駕車周邊道路寬敞、當時幾乎無人車通行，難認有嚴重危害交通，況且徐也無走路不穩、癡呆或酒醉行為，認定警方沒有施以勸導，就直接舉發，其裁量有瑕疵，判撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中第三分局。記者曾健祐／攝影
台中第三分局。記者曾健祐／攝影

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