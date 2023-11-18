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影／砸83萬抽股票又中獎 高雄女起疑...捧百萬和警計誘逮車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓女子參加網路「股票抽抽樂」社團後，加入Line投資群組，客服誆稱她抽中股票須現金認股才能獲利，李為賺價差，匯款12次共83萬元，卻不見利潤，對方誘騙她又抽中16檔股票，得匯177.5萬才能全拿，李認為有異到派出所詢問才知受騙，和警方計誘逮獲許姓車手

警方指出，50歲的李姓女子14日中午時分神情焦慮到小港警分局小港派出所詢問，指上月12日，在臉書看到「股票抽抽樂」社團，加入後認識暱稱「陳佳伶」女子，隨後被引導加入Line群組，由客服負責和她聯繫。

李女說，客服告知她抽中股票須現金認股才能獲利，她為了賺取價差，總計匯款12次，其中1次親自面交44萬，後未見獲利；14日上午，客服又轉知她一次抽中16檔股票，因心存疑問才到派出所詢問。

警方當下研判，李女中了假投資陷阱，隨即成立專案小組，所長陳宗靖請李女配合警方計誘車手，先不動聲色和詐團客服聯繫抽股票事宜，對方知會李女抽中20張「友曄股票」可認購，但需交付177萬5000元做為現金認股，雙方約定翌日中午12時許，在鳳山區新富路的咖啡店面交。

警方在約定時間於咖啡店佯裝顧客，並派員在店外埋伏，趁李面交現金之際，上前圍捕取款的許姓車手（31歲），許被逮時還和上游詐團成員講電話，被警方制伏在地，查扣相關犯罪工具及證物。

家住台南市的許男聲稱，在網路遊戲中受網友傳出的「吳金燕高薪」訊息誘惑，應徵後淪為詐團車手，成功取款可領2%報酬，177.5萬可拿近4萬元。

警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送偵辦，檢察官一度聲請羈押，但法官裁定許以3萬5000交保候傳。

高雄李姓女子砸83萬抽股票因未獲利，假投資詐騙集團客服又聲稱她中獎，讓她起疑報案，捧177.5萬和警方計誘逮獲許姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄李姓女子砸83萬抽股票因未獲利，假投資詐騙集團客服又聲稱她中獎，讓她起疑報案，捧177.5萬和警方計誘逮獲許姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄李姓女子砸83萬抽股票因未獲利，假投資詐騙集團客服又聲稱她中獎，讓她起疑報案，捧177.5萬和警方計誘逮獲許姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄李姓女子砸83萬抽股票因未獲利，假投資詐騙集團客服又聲稱她中獎，讓她起疑報案，捧177.5萬和警方計誘逮獲許姓車手。記者石秀華／翻攝

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