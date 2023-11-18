聽新聞
test
0:00 / 0:00

選罷法驗票規定違憲 落選頭翻盤有望

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、新聞及法治宣導處長陳婷玉（右）說明選罷法重新計票判決。記者林孟潔／攝影
憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、新聞及法治宣導處長陳婷玉（右）說明選罷法重新計票判決。記者林孟潔／攝影
憲法法庭判公職人員選舉罷免法僅限立委、直轄市長、地方縣市長落選人能聲請驗票的規定，違反憲法保障的平等權而違憲，立法者應盡速修法，而在修法之前，所有公職選舉落選人得票數差距千分之3以內，均可聲請重新計票。

新竹縣新豐鄉民代表候選人葉高潔參與去年九合一選舉時，以2票之差成為落選頭，雙方得票數差距為千分之1，他向法院聲請重新計票被駁回確定。

他認為，公職人員選舉罷免法排除立委、直轄市長、地方縣市長以外的公職選舉落選人聲請驗票，違反平等原則，侵害人民被選舉權，聲請釋憲。

憲法法庭認為我國選舉開票，是由開票所工作人員人工計票，不免有偶發人為疏失的可能，若當選人與落選頭的得票數相近時，會有影響選舉結果正確性的疑慮，而重新計票目的是為匡正開票的可能的人為疏失，確保選舉結果的正確性，也有盡快弭平選舉爭議的考量，是憲法上重要公共利益。

內政部、中央選舉委員會稱選罷法重新計票規定排除非立委、縣市長選舉的落選人，理由是迅速解決社會關注度較高、重要的選舉選票爭議，另是節省司法資源及行政成本。

但憲法法庭認為，所有公職人員選舉都是民主政治的重要環節，不因中央或地方選舉位階、性質為民意代表或行政首長而有不同，更不因社會關注度高低而有差別，況且每一種選舉開票皆有可能發生人為疏失，選罷法沒有正當理由分類選舉，已悖離建立重新計票制度的目的，不符憲法平等權保障意旨。

憲法法庭判決選罷法相關規定違憲，立法者盡速檢討修法，但未設期限，在完成修法之前，包括縣市議員、鄉鎮市民代表、鄉鎮市長、村里長等10種選舉，得票數最高的落選人皆可依相同的聲請要件，向法院聲請重新計票，補足法律真空狀態，並廢棄葉高潔敗訴的確定裁定，發回台灣高等法院。

九合一選舉 憲法法庭 選罷法

延伸閱讀

認為藍白合有搓圓仔湯之嫌 「台灣國」告4人違反選罷法

遭李全教提告違反選罷法 林宜瑾今反擊提告李誣告

昨遭同選區李全教告違反選罷法 林宜瑾今告誣告回擊

選罷法只准立委、縣市長驗票違憲！所有公職落選人未來都可重新計票

相關新聞

扯鈴教練涉共諜 起訴郭書瑤弟等10人

扯鈴教練魯紀賢被控接受陸方資助，吸收現、退役士官兵發展共諜組織，意圖刺探蒐集軍事情報，台北地檢署昨依違反國安法起訴魯紀賢...

冷眼集／檢調追打共諜 總是在選前

上次大選前「王立強」引發的共諜疑雲，檢調大動作最後落得烏龍收場，最近國安共諜案又四起，台北地檢署選前不到兩個月起訴扯鈴教...

選罷法驗票規定違憲 落選頭翻盤有望

憲法法庭判公職人員選舉罷免法僅限立委、直轄市長、地方縣市長落選人能聲請驗票的規定，違反憲法保障的平等權而違憲，立法者應盡...

扯鈴教練共諜案羈押7人全交保 魯紀賢裁定50萬身上沒錢還押

扯鈴教練魯紀賢被大陸國台辦吸收成為共諜，涉犯國安法發展組織罪，台北地檢署今天偵結，將魯等10名被告依國安法、銀行法起訴，...

獨／林秉樞特權疫苗風波索賠28萬入袋！再向醫生、媒體求償120萬

台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍立委高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給婦產科醫師陳菁徽再流向媒體人，由朱凱翔爆料林打「特...

遭李全教提告違反選罷法 林宜瑾今反擊提告李誣告

民進黨立委林宜瑾下午前往台南地檢署，提告前議長李全教誣告。林宜瑾說，李全教厚顏無恥到了極致，如果不是台南鄉親擔心顛倒是非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。