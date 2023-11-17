扯鈴教練共諜案羈押7人全交保 魯紀賢裁定50萬身上沒錢還押
扯鈴教練魯紀賢被大陸國台辦吸收成為共諜，涉犯國安法發展組織罪，台北地檢署今天偵結，將魯等10名被告依國安法、銀行法起訴，偵查中同案有7人在押，台北地院分案後隨即召開羈押庭，裁定7人都交保。
檢方起訴的10人偵查中7人羈押，今天移審，這7人是魯紀賢、電展室退役士兵常德隆、金防部退役士兵林姿穎、空軍第一聯隊退役士兵林明慧、關指部李得勝、海巡士兵馮世維，以及扯鈴教練趙亦偉。
台北地院訊後，魯紀賢以50萬元交保，林姿穎、林明慧以30萬元交保，常德隆以40萬元交保，李得勝以30萬元交，馮世維以25萬元交保，趙亦偉以25萬元交保，並裁定全部限制住居，限制出境出海8月。
不過，魯紀賢、馮世維確定今天覓保無着，依法律規定先行收押解送台北看守所，待2人籌足保證金再辦理交保。
魯紀賢是扯鈴教練，常因為扯鈴商演活動往來兩岸，被大陸情治單位盯上，2020年魯前往大陸，收取至少新台幣570萬元在台北士林區承租一處房屋，做為發展組織的基地。
檢調調查，2022年4月魯紀賢利用打線上遊戲等方式，找上財務狀況差的軍職人員誘之以利，給付5000元至數萬元不等的代價吸收他們成為下線，再利用他們的軍中人脈發展組織，不過，也有11名接對象未被魯紀賢吸收。
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