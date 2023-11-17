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面露疲態步出士檢　邱大宗：球員就該好好打球

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

職籃SBL假球案延燒，裕隆籃球隊前教練邱大宗今午抵達士林地檢署，以證人身分配合調查，下午5時許步出地檢，面對媒體詢問，他說「當然不願意球員發生這種事，球員就該好好打球」，至於後續籃協如何處置，「不曉得，該執法就執法」，隨後獨自離開。

全案源於SBL前球員吳季穎上月遭爆涉嫌打假球、簽賭案，檢方偵訊後令吳季穎25萬元交保，未料案情延燒，檢警今大動作搜索涉案對象住居所、裕隆籃球隊球員宿舍等處，地點遍及雙北，並約談球員（含前球員）、教練、防護員、簽賭組頭、賭客等16人。

據悉，檢方約談的16人中包含4名證人、12名被告，現任教練李啟億、前任教練邱大宗、魏姓防護員等以證人身分配合調查，有8名球員被列被告，涉案人還包含吳季穎的黃姓前女友

外傳全案是部分球員「球員兼組頭」，協助下注後在賽事中即時操作比賽牟利，還有特定對象負責提供金融帳戶讓球員提款，後續是有涉嫌人扮演吹哨者，檢警意外發現案情不單純，遂擴大追查，對此檢方無法證實，全案仍待調查釐清。

面對媒體詢問，邱大宗說「當然不願意球員發生這種事，球員就該好好打球」，至於後續籃協如何處置，「不曉得，該執法就執法」，隨後獨自離開。記者李隆揆／攝影
面對媒體詢問，邱大宗說「當然不願意球員發生這種事，球員就該好好打球」，至於後續籃協如何處置，「不曉得，該執法就執法」，隨後獨自離開。記者李隆揆／攝影
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面對媒體詢問，邱大宗說「當然不願意球員發生這種事，球員就該好好打球」，至於後續籃協如何處置，「不曉得，該執法就執法」，隨後獨自離開。記者李隆揆／攝影
面對媒體詢問，邱大宗說「當然不願意球員發生這種事，球員就該好好打球」，至於後續籃協如何處置，「不曉得，該執法就執法」，隨後獨自離開。記者李隆揆／攝影

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