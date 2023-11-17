遭露友控掀睡袋撫臀抱到天亮 原判1年上訴逆轉無罪

吳姓男子被控參加男同志露營活動時，夜間在帳篷內朝另1名男子伸手摸臀部，對方隱忍1年才報案，經檢方不起訴確定，後聲請交付審判才進入審理。一審以男子證詞一致應為親身經歷，依乘機猥褻判吳1年，二審比對相關人證詞，認為僅男子單一指述，吳嫌疑不足，撤銷改判他無罪，仍可上訴。

經查，吳男2019年12月21日和男子一同到苗栗南庄露營，當晚共3人睡在同一帳篷內，因男子酒後服用安眠藥熟睡，吳竟趁他半夢半醒不知抗拒時，打開其睡袋躺在身邊，並伸進他褲子內撫摸臀部猥褻。

苗栗地院一審時，吳矢口否認犯行，辯稱他睡在自己帳篷內，另2人分別睡在他左右側，當晚更是一覺到天亮，對男子控訴一事沒有印象。

男子證稱，和吳是在男同志爬山社團認識，當天首次見面，睡到半夜吳就打開他睡袋抱他、伸手摸屁股，還躺在一旁抱他到天亮，遇害後自己精神大受影響，過了1年還是會想起來才覺得要面對並報案，希望司法還他公道。

一審認為男子前後證詞一致且極為肯定無瑕疵，若非親身經歷難為此詳細指證，且他身為男同志，本是少數族群，本案進入司法程序後更要面對同志群組內異樣眼光或排擠，認為他並無誣攀吳男理由，依乘機猥褻罪判吳男1年。

吳不服上訴仍否認犯行，台中高分院二審查，當時睡在同帳篷的另一名男子雖稱，有看到吳男和被害男子側身抱在一起，但下半身蓋住看不清楚，也沒發出聲音，事後也聽被害男子說被摸，但對於2人下半身情形並未目睹，其餘證詞也屬傳聞證據無法補強。