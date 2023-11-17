為蔡英文論文...彭文正告司法大咖求償200萬 判決結果曝光

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿台北地方法院院長黃國忠拒絕更審案件重新分案，協助承審法官將不實判決內容刊登於新聞稿，提告求償200萬元並在報紙刊登判決理由，台北地方法院判彭文正敗訴，可上訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，台北地方法院更一審仍由張詠惠承審，仍判決彭敗訴，案件於高院審理中。

彭文正提告主張，論文案一審承審法官張詠惠未經闡明及開庭即判決駁回，但更審案件仍由張詠惠審理，他請求重新分案最終被黃國忠發函拒絕，並對他的陳情置之不理，侵害他受公平審判的訴訟權。

彭文正指出，黃國忠身為北院院長，依法對法官有職務監督、行政管理指揮之責，卻明知張詠惠一審判決登載不實、未經闡明及開庭辯論就駁回，仍協助製作新聞稿，提前洩漏給媒體，導致他的名譽權受損，因此要求黃國忠賠償200萬元並在報紙刊登判決理由。

台北地院審理後認為新聞稿與事實相符，內容是摘錄記載論文案一審判決，兩者的內容沒有扞格之處，新聞稿內容也沒有超出一審判決範疇，難以認定有虛偽不實之處，且新聞稿沒有加上任何偏激、不雅或輕蔑彭文正的言詞，或其他意見表達、主觀評論，無法證明黃國忠有任何不法侵權行為。