快訊

再撐一下！「3生肖」11月底順利翻身 貴人、財運統統來

馬斯克酸巴菲特「該及早投資特斯拉」不單純？ 網這樣猜

16隻小拉拉來了！徵求未來緝毒犬寄養家庭 飼料、醫療都不用出錢

廟會半夜集合太吵鬧 「神明安排」雄警意外查獲通緝犯

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄橋頭糖廠路超商前，上周六深夜11時許，有3男1女坐在地上飲酒吵鬧，正巧有警員巡邏路過便上前關心，得知4人正等廟方載他們參加凌晨廟會活動，待劉姓召集人到場後，警備查發現，他竟是通緝犯，劉懊惱地說，應是地址改變錯過法院文書，自嘲「可能是神明安排」，訊後依法被解送歸案。

警方指出，當晚巡邏警按規定一一留下5人的資料備查，沒想到，來接這4人的58歲劉姓召集人，竟是高雄地檢署這個月才剛發布的洗錢防制法通緝犯。

一開始，劉男經警方告知後，還呆愣在原地感到疑惑，隨後才向警方表示，可能因地址變更，未收到法院寄來的文書，才會錯過開庭時間遭到通緝。

雖劉男既難過又懊惱，但他表示這也是神明的安排，在接受事實後，乖乖隨警坐上警車返回分駐所，全案訊後將劉嫌依法解送歸案。

警方意外在超商前逮捕洗錢防制法通緝犯。記者古和純／翻攝
警方意外在超商前逮捕洗錢防制法通緝犯。記者古和純／翻攝
警方意外在超商前逮捕洗錢防制法通緝犯。記者古和純／翻攝
警方意外在超商前逮捕洗錢防制法通緝犯。記者古和純／翻攝

通緝 神明 超商

延伸閱讀

台南通緝犯全靠外送藏匿1年 卻為登革熱噴藥應門被逮

外型像手榴彈...高雄防火巷住戶驚見爆裂物 警逮2通緝犯

通緝犯對警揮拳噴辣椒水 警反制上銬解送歸案

竹聯幫分會長玩槍自轟爆頭亡 通緝犯友人回憶：真的嚇死我了！

相關新聞

籃壇假球風波延燒 士檢今大動作搜索裕隆球隊約談 教練在列

職籃SBL前球員吳季穎日前捲入假球、簽賭風波，案情延燒，士林地檢今擴大搜索、約談數人，其中包含吳季穎前東家「裕隆」球隊現...

曾拿鐵鎚暴打姊...又一刀刺穿胸腔斃命 狠弟態度惡劣判關15年定讞

男子周文雄曾拿鐵鎚毆打姊姊，又因機車維修費用、保護令等問題和姊姊爭吵，憤而持菜刀一刀刺穿姊姊胸腔，導致失血過多身亡，一、...

扯鈴教練共諜案北檢今偵結 郭書瑤胞弟等10人遭起訴

檢調獲報，去年4月起，扯鈴教練魯紀賢涉嫌接觸、拉攏及吸收曾服役過的軍事單位士官兵，為中國大陸發展組織、伺機刺探、蒐集軍事...

廟會半夜集合太吵鬧 「神明安排」雄警意外查獲通緝犯

高雄橋頭糖廠路超商前，上周六深夜11時許，有3男1女坐在地上飲酒吵鬧，正巧有警員巡邏路過便上前關心，得知4人正等廟方載他...

藝人謝和弦臉書留言羞辱前妻莉婭 法院判賠3萬元

藝人謝和弦3年前在臉書上留言「如果看到A片女優長這樣，我想每個宅男都會很生氣」羞辱前妻莉婭挨告，新北地院去年依公然侮辱罪...

空軍上尉參加長官離職歡送會 找酒吧女陪侍續攤 下場出爐

空軍齊姓上尉去年參加張姓中校政戰處長離職歡送餐會，事後再去有女陪侍的酒吧續攤，被軍方記一大過處分，他不服提行政訴訟，一審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。