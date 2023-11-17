廟會半夜集合太吵鬧 「神明安排」雄警意外查獲通緝犯
高雄橋頭糖廠路超商前，上周六深夜11時許，有3男1女坐在地上飲酒吵鬧，正巧有警員巡邏路過便上前關心，得知4人正等廟方載他們參加凌晨廟會活動，待劉姓召集人到場後，警備查發現，他竟是通緝犯，劉懊惱地說，應是地址改變錯過法院文書，自嘲「可能是神明安排」，訊後依法被解送歸案。
警方指出，當晚巡邏警按規定一一留下5人的資料備查，沒想到，來接這4人的58歲劉姓召集人，竟是高雄地檢署這個月才剛發布的洗錢防制法通緝犯。
一開始，劉男經警方告知後，還呆愣在原地感到疑惑，隨後才向警方表示，可能因地址變更，未收到法院寄來的文書，才會錯過開庭時間遭到通緝。
雖劉男既難過又懊惱，但他表示這也是神明的安排，在接受事實後，乖乖隨警坐上警車返回分駐所，全案訊後將劉嫌依法解送歸案。
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